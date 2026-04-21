瑞士即将推出抑郁症治疗应用程序

首款用于治疗抑郁症的数字疗法应用程序在瑞士获批。 Keystone-SDA

今年7月1日起，德国数字心理治疗应用程序Deprexis的使用可由医生开具处方，并纳入基本医疗保险报销范畴。尽管这款新工具的推出广受好评，但真实疗效仍然存疑。

4 分钟

Jean-Marc Heuberger, RTS 其他1种语言 English en Therapy app for depression to be available in Switzerland 原版 更多阅览 Therapy app for depression to be available in Switzerland

作为首款获得瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)批准的此类应用，Deprexis的目的是填补心理健康护理的缺口：伯尔尼大学的一项评估显示，罹患心理疾病的患者仅有一半会寻求治疗；又由于患者人数众多，上述人群中仅有半数能找到专业的治疗师。

基于以上原因，联邦公共卫生局表示，Deprexis将有助于抑郁症患者获得治疗，且疗效已经研究验证。弗里堡大学心理学教授Chantal Martin Sölch证实：“不同国家、不同背景下开展的众多研究表明，该应用的确有助于减轻抑郁症状。”

“若与心理治疗结合使用，效果更佳，应用程序的使用也能提升心理治疗的效果。”她进一步补充道。

并非生成式人工智能

目前，该应用主要面向成年轻度到中度抑郁症患者，作为传统疗法的补充，适用于等待心理治疗师接诊的阶段，或治疗中的间歇期。

相关内容 讨论 提问者： Aylin Elçi 你所在的国家是如何治疗精神疾病的？ 大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？ 参与讨论 13 赞 查看讨论

该程序根据算法提出建议，但与对话式人工智能助手不同，不会自主生成内容。患者会收到针对其症状量身定制的预制指导，例如对抗消极思想的练习或强化积极情绪的技巧。此外，患者还可以在应用上记录每日情绪日志。

良好的开端

心理学界普遍对这一技术进步表示欢迎。行业组织瑞士心理学家联合会 (Federation of Swiss Psychologists, FSP)认为，瑞士在数字疗法领域的发展已经滞后。

联合会发言人表示：“心理学研究一直致力于研发新的数字工具，作为传统心理疗法的有益补充。考虑到当前获得心理治疗服务存在诸多困难，瑞士更应该坚定不移地选择这条道路，并鼓励创新。Deprexis的市场准入是个良好的开端，但瑞士还有极大的提升空间。”

不过，瑞士心理学家联合会强调，此类应用必须经过严格的科学评估，确保数据安全，且在任何情况下都不适用于危机状况，例如患者有自杀想法。

应用受限

此外，部分从业人员对应用持更批判的态度，尤其指出此类程序应用范围的局限性。他们认为，抑郁症治疗的成功很大程度上取决于患者与治疗师的链接，彼此的信任与共情，以及治疗师根据患者实际情况做出的适时调整，这些应用程序都无法提供。

日内瓦大学医院情绪与焦虑科医生Caterina Ilario指出：“与面对面的心理治疗相比，应用程序治疗的中断率可能更高。抑郁症患者通常缺乏动力，有时会感到羞耻。他们很有可能关闭应用，停止治疗，毕竟这样做轻而易举。”

尽管这款“口袋心理治疗师”还远不能取代真正的治疗师，但这一新工具填补了部分缺口，可能帮助到那些不愿找、不敢找或单纯找不到心理治疗师的患者。

阅读最长 讨论最多