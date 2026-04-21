瑞士即将推出抑郁症治疗应用程序
今年7月1日起，德国数字心理治疗应用程序Deprexis的使用可由医生开具处方，并纳入基本医疗保险报销范畴。尽管这款新工具的推出广受好评，但真实疗效仍然存疑。
作为首款获得瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)批准的此类应用，Deprexis的目的是填补心理健康护理的缺口：伯尔尼大学的一项评估显示，罹患心理疾病的患者仅有一半会寻求治疗；又由于患者人数众多，上述人群中仅有半数能找到专业的治疗师。
基于以上原因，联邦公共卫生局表示，Deprexis将有助于抑郁症患者获得治疗，且疗效已经研究验证。弗里堡大学心理学教授Chantal Martin Sölch证实：“不同国家、不同背景下开展的众多研究表明，该应用的确有助于减轻抑郁症状。”
“若与心理治疗结合使用，效果更佳，应用程序的使用也能提升心理治疗的效果。”她进一步补充道。
并非生成式人工智能
目前，该应用主要面向成年轻度到中度抑郁症患者，作为传统疗法的补充，适用于等待心理治疗师接诊的阶段，或治疗中的间歇期。
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该程序根据算法提出建议，但与对话式人工智能助手不同，不会自主生成内容。患者会收到针对其症状量身定制的预制指导，例如对抗消极思想的练习或强化积极情绪的技巧。此外，患者还可以在应用上记录每日情绪日志。
良好的开端
心理学界普遍对这一技术进步表示欢迎。行业组织瑞士心理学家联合会 (Federation of Swiss Psychologists, FSP)认为，瑞士在数字疗法领域的发展已经滞后。
联合会发言人表示：“心理学研究一直致力于研发新的数字工具，作为传统心理疗法的有益补充。考虑到当前获得心理治疗服务存在诸多困难，瑞士更应该坚定不移地选择这条道路，并鼓励创新。Deprexis的市场准入是个良好的开端，但瑞士还有极大的提升空间。”
不过，瑞士心理学家联合会强调，此类应用必须经过严格的科学评估，确保数据安全，且在任何情况下都不适用于危机状况，例如患者有自杀想法。
应用受限
此外，部分从业人员对应用持更批判的态度，尤其指出此类程序应用范围的局限性。他们认为，抑郁症治疗的成功很大程度上取决于患者与治疗师的链接，彼此的信任与共情，以及治疗师根据患者实际情况做出的适时调整，这些应用程序都无法提供。
日内瓦大学医院情绪与焦虑科医生Caterina Ilario指出：“与面对面的心理治疗相比，应用程序治疗的中断率可能更高。抑郁症患者通常缺乏动力，有时会感到羞耻。他们很有可能关闭应用，停止治疗，毕竟这样做轻而易举。”
尽管这款“口袋心理治疗师”还远不能取代真正的治疗师，但这一新工具填补了部分缺口，可能帮助到那些不愿找、不敢找或单纯找不到心理治疗师的患者。
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