UN：2025恐成史上最热年之一 但高温趋势仍可逆转

（法新社日内瓦6日电） 联合国今天说，2025年受到一连串异常高温影响，有望成为史上最炎热的年份之一，但强调这一趋势仍有可能逆转。

联合国世界气象组织（World Meteorological Organization）说，虽然今年不会超越2024年成为有纪录以来最热的1年，但将排在第2或第3，结束超过10年的破纪录高温。

世界气象组织发布报告警告，温室气体浓度已攀升至历史新高，将为未来锁定更多热量。该报告发布之际，数10位世界领袖正于巴西亚马逊地区会晤，为下周的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）预作准备。

世界气象组织秘书长索罗（Celeste Saulo）在巴西北部贝伦（Belem）对各国领袖表示，这些发展「意味着在未来几年，若没有暂时超越巴黎协定目标，实际上将很难把全球暖化限制在摄氏1.5度以内」。

2015年通过的巴黎气候协定用来将全球暖化幅度限制在以工业革命前的水准为基准，将全球平均升温控制在摄氏2度内，并尽可能压低到1.5度。

索罗在声明中强调，尽管情势严峻，「科学证据同样明确指出，到了本世纪末，将平均升温控制在摄氏1.5度是完全可能、也是不可或缺的」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）将未能达成温度目标称为「道德上的失败」。