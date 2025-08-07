The Swiss voice in the world since 1935
新闻

中国加密货币巨头进驻瑞士"加密谷"

楚格的“加密谷”迎来来自中国加密货币交易所的新成员。
楚格的"加密谷"迎来来自中国加密货币交易所的新成员。 Keystone-SDA

楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

Jucoin在新闻稿中表示，瑞士监管体系明确，创新环境友好，是其拓展欧洲业务的理想基地。通过在“加密谷”设立总部，公司可与业内先行者并肩而立。

据Jucoin介绍，它已组建了一支由9名专家组成的本地团队。到2025年底，交易所计划在巴尔8000平方米的办公场地内雇用约100人，并重点招募本地人才。

该办公场所可容纳400多名员工。欧洲分部将由Kenny Dan负责管理。目前，该公司正向欧盟申请MiCA(加密资产市场)牌照，并预计约三个月后完成审批程序。

Jucoin称，该公司2013年在中国作为交易平台成立，自2015年起活跃于其他亚洲国家。除了欧洲，Jucoin目前也计划拓展台湾和越南市场。

“加密谷”外部链接(Crypto Valley)是瑞士楚格州及周边地区的区块链和加密货币产业聚集区。这里因监管透明、税率较低、对新技术友好而成为全球知名的加密创新中心。

楚格州政府自2016年起接受比特币缴纳部分行政费用，并简化了区块链企业注册和合规流程，吸引了包括以太坊基金会外部链接、Cardano母公司IOHK外部链接等在内的数百家初创企业和跨国公司。

除了金融科技，楚格的“加密谷”还延伸至苏黎世和卢塞恩等地，形成了涵盖研发、法律、投资等多领域的生态系统，被视为全球区块链产业的标杆之一。

