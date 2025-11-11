人工智能系统对中文文本显现偏见
在ChatGPT语言模型中输入“什么是偏见”，它给出的解释是：“偏见”指在缺乏充分、客观依据的情况下，对某人、某事或某群体形成的不公正或片面的看法。既然是“看法”，就具有主观性，具有人类的特征。谁能想到，人工智能语言模型也会存在普遍的偏见呢？
一项瑞士研究显示，一旦人工智能(AI)语言模型识别出文本作者来自中国，即便文本内容与其他语言文本完全相同，其评分也会显著降低。
苏黎世大学的研究人员在11月10日发布的新闻稿中对上述现象表示担忧，并指出，假如人工智能被运用于内容审核、招聘筛选、学术评价或新闻报道等领域，这类隐形偏见会导致严重问题。
美国科学促进会出版的《科学进展》(Science Advances)期刊发表了该研究。苏黎世大学的科研人员在调研中分析了OpenAI o3-mini、深度探索推理模型(DeepSeek Reasoner)、xAI Grok 2、Mistral等四款主流人工智能模型。
研究人员要求这些模型评估了50条有关强制疫苗、地缘政治、气候政策等争议性话题的陈述，共生成19.2万条评价结果。其中，部分陈述未标明来源，另外一些标注为虚拟人类或人工智能作者。
评估结果呈现明显规律：只要智能模型不知道文本作者身份，其评价结果的一致率就超过90%。
相关内容
瑞士立志研发”类人”人工智能：AI能否真正学会思考？
然而，一旦文本来源被标识，情况便大相径庭。假如一段陈述的作者显示来自中国，四款模型对其认可度会显著下降，即便文中的观点及论证与其他陈述并无区别。苏黎世大学指出，就连中国人工智能模型深度探索也存在这种偏见。
该趋势在台湾主权等地缘政治议题上尤为明显。针对某些个案，深度探索甚至将认可度下调了75%。
为避免误判，研究作者建议，训练人工智能模型时屏蔽作者相关信息；尽可能通过其他模型复核评估结果；并制定清晰的、内容导向型评估标准。此外，人工干预仍然不可或缺。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。