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卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入

卢塞恩市中心一直都是旅游大巴繁忙的中转站。
卢塞恩市中心一直都是旅游大巴繁忙的中转站。 Keystone-SDA

与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。

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卢塞恩市政府称，与去年同期比较，停在狮子广场(Löwenplatz)的长途大巴也减少了22%。

停车费制度推行的前30天内，共有2’700辆旅行大巴停在狮子广场、天鹅广场和兵营广场(Kasernenplatz)的3个停车场内。其中，停入兵营广场的大巴较少。

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另一方面，卢塞恩湖附近的Inseliquai区域的停车数量有所增加。此外，更多长途客车还会停靠在克林斯镇(Kriens)的Brüelmoos和Rösslimatt区域。相关新闻稿解释说，这是因为停车税中已经包含了在这两个停车场的停车费。

停车税的引入应有助于分流几个主要停车场的压力，分散旅游大巴在城内的停靠。卢塞恩市计划在2025年秋天就税费征收的效果得出结论。

卢塞恩市内停车费收取标准为：在两个停靠站停车费用为100瑞郎(约合人民币860元)，一个停靠站停车则收取75瑞郎(约合人民币645元)。 

来瑞士旅游别再盯着网红景点打卡了，跟着费德勒去几个小众景点外部链接走走如何？

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Bauen村
这座以捕鱼和农耕为主的小村庄位于乌里盆地，紧邻卢塞恩湖，是乌里州最小的自治市。在这里，你可以体验长达10公里的瑞士之路(Weg der Schweiz)徒步。

St-Saphorin (Lavaux)村
日内瓦湖畔的Saint-Saphorin村以葡萄种植及酿酒著称，就坐落在联合国教科文组织世界遗产地拉沃葡萄园梯田中。

Ermatingen村
以渔业、农耕及葡萄种植和酿酒为主要特色的Ermatingen村坐落在下博登湖的一处河流三角洲上，是图尔高州第一座曾出现在契约中、至今依然存在的村庄。亲身体验博登湖捕鱼吧。

莫尔格特(Morcote) 是位于卢加诺湖畔的渔村，在2016年荣获“瑞士最美村庄”称号。快去探个究竟。
 
瑞士旅游局网站外部链接发现其他小众宝藏地。

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