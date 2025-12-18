受挫的共和党人、洛杉矶山火的代价、迪士尼拥抱人工智能

据部分瑞士媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普及共和党度过了不顺利的一周。与此同时，好莱坞的创作者们恐怕也在“借酒消愁”-不过，《冰雪奇缘》(Frozen)这类动画片的粉丝无疑会感到欣喜，因为迪士尼与OpenAI达成合作，让观众可以“指挥”自己喜爱的角色随心所欲地行动。

12月11日，印第安纳州一项重新划定该州国会选区的法案遭否决。一名抗议者手持标语牌站在该州参议院议事厅外。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

《新苏黎世报》(NZZ)指出，选举受挫、内部反弹和糟糕的民调结果，让共和党陷入动荡。

瑞士德语区公共广播电视台SRF上周五(12月12日)写道：“印第安纳州发生了一件不同寻常的事，共和党人拒绝满足唐纳德·特朗普的一个愿望。”

SRF解释说，这位美国总统想要重新划定该州的选区，以使共和党在国会中赢得更多席位。得克萨斯州等地的共和党人配合了他的想法；但在印第安纳州，部分共和党人顶住了特朗普在其社交网络上发布的愤怒威胁，选择了拒绝。

“这进一步表明，特朗普已不再完全掌控共和党，”SRF指出，“在众议院就公开爱泼斯坦文件的动议被强行提交表决时，尽管有白宫施压，四名共和党人仍助推该动议取得突破。玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)也从特朗普的忠实盟友，转而成为公开的批评者。”

不仅如此，民主党还在新泽西州和弗吉尼亚州的州长选举中取得压倒性胜利-而这些选区原本被视为共和党的“安全区”。迈阿密也在近30年来首次选出一名民主党人当市长。

SRF称：“特朗普是一个非同寻常的政治现象，经验表明，人们不应过早将他排除在外。然而，他的民调表现相当糟糕，尤其是在经济政策方面。”该媒体还提到，有观点认为特朗普已经成为“跛脚鸭”。

《新苏黎世报》则指出，距离明年11月的中期选举仍有近一年时间，“但就连纽特·金里奇(Newt Gingrich)这样的共和党资深人物，也已经开始敲响警钟”。

该报上周六写道：“特朗普曾向美国选民承诺一个‘黄金时代’。然而根据最新调研，民众至今仍未对此有任何感受。只有31%的受访者对总统的经济政策表示满意，而今年3月这一比例尚为40%。”

与此同时，美国副总统J.D.万斯(JD Vance)呼吁选民保持耐心。他表示，关税政策或减税措施需要时间才能显现预期效果。不过，《新苏黎世报》总结称：“共和党在中期选举之前要想让人们看到‘黄金时代’的到来，其所剩的时间已经不多了。”

2025年1月22日，消防员在加利福尼亚州卡斯泰克的火场监控火势。 Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

今年1月席卷洛杉矶的山火，给保险公司造成了约400亿美元(约合人民币2817.3亿元)的损失，成为有记录以来代价最高的森林火灾。

《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)周二(12月16日)报道说，风暴和飓风还造成了约500亿美元(约合人民币3521.6亿元)的额外损失，预计2025年全球自然灾害的保险赔付总额将达到1070亿美元。

该报写道，这场肆虐洛杉矶“高档社区”的山火，摧毁或损坏了1.2万余栋住宅、建筑和车辆。

瑞士媒体在事发当时对那些失去一切的人表达了同情，但同时也对美国社会提出了尖锐批评。《新苏黎世报》1月11日写道：“几个世纪以来，美国人一直在自己想建房的地方建房。南加州的这场大火之后，这种做法必须停止。这么久以来，一直都是政府在保护房主，使他们不必去承担自己愚蠢选择的后果。”

《每日导报》(Tages-Anzeiger)的关注点则是，超级富豪雇佣私人消防队保护自家财产，而普通民众却失去了全部家当，由此引发人们的愤怒情绪。该报1月9日写道：“越来越多的消防单位只针对富人提供服务。他们几乎不做宣传，因为这门生意颇具争议。但在富人圈子里的口耳相传，已足以吸引足够的客户。”不过，买家也需警惕：在2019年马里布的山火中，部分私人消防队并未按约定到场，“最终是居民自己与山火搏斗”。

尽管洛杉矶的画面触目惊心，《日内瓦论坛报》周二也指出，从全球来看，2025年自然灾害造成的保险损失虽高达1070亿美元，但较2024年下降了24%。若再计入约110亿美元的人为灾害损失，2025年保险公司的总赔付额将达1180亿美元，同比下降了22%。

为尼莫生成指令画面。 Keystone

《新苏黎世报》认为，迪士尼对人工智能的投资在营销层面堪称高明，但却可能危及电影产业的核心-创造力。

瑞士法语区公共广播电视台RTS上周报道称：“迪士尼授权OpenAI使用其角色，并将借助人工智能扩展自身产品线。”报道解释说，媒体巨头迪士尼与ChatGPT背后的公司OpenAI达成协议，来自迪士尼、漫威、皮克斯和《星球大战》系列的200多个角色，将被用于生成式人工智能视频平台Sora。作为交换，迪士尼将成为OpenAI的“重要客户”，并向其投资10亿美元(约合人民币70.4亿元)，利用其人工智能模型“打造新的产品、工具和体验”。

在《新苏黎世报》看来，此举“将迪士尼对旧内容的反复利用推向了极致”。“让动画电影《冰雪奇缘》中的艾莎为你的孩子唱生日歌如何？或者在某个周一早晨，让卢克·天行者给你的同事送上一段鼓舞人心的问候？”

该报指出，迪士尼是首家将旗下角色使用权授予OpenAI的好莱坞制片厂。“这是电影和媒体行业的一个转折点。长期以来，人工智能公司一直利用创意产业的内容来训练模型。迪士尼管理层或许想过，为什么不反过来为己所用？”

不过，《新苏黎世报》继续写道，这项投资不仅是止损之举，更是一种商业算计。“从务实角度看，角色授权是一项营销支出。如果迪士尼想在数字世界中立足，就必须把内容推送到用户面前。让用户自己生成并传播视频，这无疑是最便捷的方式。”

但该报也警告称，迪士尼应警惕使用人工智能可能使其内容进一步同质化。“不仅迪士尼自身的创造力面临风险，角色背后的创作者亦会如此，”文章写道，“迪士尼早已在数字背景前拍摄科幻剧集，也利用过电脑技术让演员‘返老还童’。与OpenAI的合作表明，自动化在未来还将进一步扩大。”

迪士尼则强调，自己进军人工智能领域不会损害创作者的利益。《新苏黎世报》最后总结说：“我们只能希望这家公司是对的。它应当谨慎行事，不要削弱那些创作者，它自己的成功就是建立在他们的作品之上的。”

