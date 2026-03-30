复活节鸡蛋供应告急，瑞士鸡蛋供不应求

近年来，瑞士的鸡蛋消费量持续上升。 Keystone-SDA

复活节是新年之后第一个长假。“复活节找蛋”更是西方小朋友极为期待的传统庆祝活动。大人们在花园、公园、树林里将彩蛋、巧克力蛋事先藏好，小朋友们成群结对找蛋，场面好不热闹。一场“找蛋”活动寓意着新生命的开始、重生与惊喜。

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然而，复活节假期在即，瑞士却再次面临鸡蛋需求暴涨，但国内产量无法满足需求的困境。

据零售商预计，蛋类产品虽不会出现全面短缺，但不排除临时断货的情况，特别是需求高峰期。

复活节向来是鸡蛋销售旺季。Coop超市在接受瑞士商业财经通讯社AWP采访时证实，临近复活节前的数周，消费者购买鸡蛋的频率明显增加，需求大幅提升。不过，这种现象已经不再限于节日期间。过去两年间，由于人们越来越注重饮食中的蛋白质摄入，消费者对鸡蛋，尤其是散养蛋(非笼养母鸡的鸡蛋，这些母鸡在白天可以自由在户外活动、觅食和运动，俗称走地鸡)的需求日益增长。

瑞士联邦农业局(Federal Office for Agriculture)的数据显示，人均鸡蛋消费量从2023年的188枚增加到2024年的198枚，仅一年间便实现了4.7%的增长。2025年的数据尚未公布，但据瑞士蛋业协会Gallosuisse主席丹尼尔·伍格勒(Daniel Würgler)预测，消费量将继续攀升，有望超过前一年的高位水平。

供给方面，瑞士生产商在2025年已提升产能约4%-5%，年产量达12亿枚。虽有大幅提升，但仍无法满足不断高涨的需求。

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问题的关键是结构性缺陷：产能调整无法很快兑现。伍格勒解释说：“我们不能简单地在现有的鸡舍里多养几只母鸡。针对鸡舍空间有严格的规定，而新建鸡舍到投入运营需要4到6年的时间。”

另一个因素让情况更加复杂：在冬季的半年里，鸡蛋的需求通常会大幅增加，而产量却无法相应提升。

供应紧张

Coop和Migros超市都表示鸡蛋供应紧张，尤其在节日前后。Migros计划通过进口鸡蛋产品确保货架充实。Coop也表示将随时“快速”扩充进口鸡蛋的品类，但强调会优先采购国内产品。

德国连锁超市Lidl瑞士分部也证实了上述情况：市场形式严峻，部分商品出现缺货。不过，这家折扣零售商表示有信心确保供货充足，出现个别产品临时断货时已有备案。不过，没有一家零售商能确保高峰期不出现暂时缺货现象。

让消费者略感宽慰的是价格：尽管鸡蛋供不应求，各运营商均认为不会出现大幅涨价。Coop超市预计近期鸡蛋价格将保持稳定。其他企业亦是如此，尽量自行承担额外成本，避免将其转嫁给消费者。

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