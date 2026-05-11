瑞士护工满意度最高

百分之八十的护理人员认为自己从事的工作富有意义。 Keystone-SDA

一项瑞士研究表明，护理行业从业人员在工作满意度调查中遥遥领先。百分之八十的雇员认为自己从事的工作富有意义。

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不过，在工作与生活平衡方面，护理类工作尚有提升空间。索托摩研究所(Sotomo research institute)5月5日发布的研究显示，护理行业位列工作满意度首位，且在不同性别群体中未见差异。

但不同年龄段的认知有所不同：研究显示，年长员工更有成就感和自豪感。这种感觉有时对充实的工作生活至关重要。

调查还表明，近半数员工对工作感到“相当”或“非常”自豪，护理类职业自我评价尤其突出。在就业保障评估中，护理和医疗行业也名列前茅，紧随其后的是社会服务类职业、建筑业和公共行政部门。

工资不是唯一的评价标准

当然，工作满意度不仅取决于其意义和带来的成就感。据研究显示，结构性条件也必须到位。护理行业工作者对该项评估相对较低，尤其在工作与生活的平衡方面。

47%的受访雇员认为兼顾工作与生活十分重要。对他们而言，任务的多样化和挑战性(44%)以及能产生积极影响的机会(38%)同样重要。薪水对受访者来说固然重要，不过只排在第四位。

作为“以人为本，成就事业”系列活动的一部分，索托摩研究所于今年3月开展了上述调研。活动背后的发起方包括瑞士机构护理行业联盟Artiset、院外护理全国协会Spitex Switzerland和护理人才培训组织OdASanté，并得到瑞士联邦教育、研究和创新国务秘书处(State Secretariat for Education, Research and Innovation, SERI)的大力支持。瑞士境内超过4300名在职人员及退休人员参与了调查投票。

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