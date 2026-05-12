瑞士中产阶级：经济压力日益加剧
瑞士大多数人被视作中产阶级，财务不安全感相对普遍。据瑞士联邦统计局(FSO)透露，中下层中产阶级群体中约25%无法支付2500瑞郎(约合人民币2.2万元)的计划外开支。
中产阶级是怎样一个人群？生活固定成本高，对未来预期高，对工资现金流依赖大。他们过得像一根绷紧的弦，看着稳定，但任何一个环节的断裂都可能成为压垮中产阶级的一根稻草。
瑞士联邦统计局通过家庭预算调查，结合收入和生活条件调查得出“中下层中产阶级群体中约25%无法支付2500瑞郎计划外开支“的结论。统计局根据经家庭结构和住房成本调整后的收入水平，将人口划分为若干收入组。2024年，瑞士划入中等收入群体的人口约490万人。
该收入组涵盖总月收入在4228至9061瑞郎(约合人民币3.7万至8万元)之间的单亲父母；以及育有两个14岁以下子女且月收入合计在8800至19’028瑞郎(约合人民币7.7万至16.7万元)之间的夫妇。
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数据表明，收入中下水平的中产阶级面临的经济压力尤其严重。该群体约占瑞士常住人口的四分之一，共计230万人左右。
中下层中产阶级包括月收入少于6041瑞郎(约合人民币5.3万元)的单亲父母；或育有两名年幼子女，且月收入合计低于12’685瑞郎(约合人民币11万元)的夫妇。
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联邦统计局数据显示，该收入阶层将超过40%的家庭收入用于住房开支，占人口总数的10.5%，约24万人。另有约32万人称每月收入“很难”或“非常难”支撑到月底。
经济压力也反映在生活方式的选择上：近26万中低收入阶层人士表示不得不因经济原因放弃度假计划。
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