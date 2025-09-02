涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉

瑞士针对一桩涉及中国性工作者的人口贩运案件进行了三年的调查，现已对五名嫌疑人提起公诉。
此内容发布于
根据伯尔尼州检察院发布的声明，共识别出146名受害者。这很可能是瑞士有史以来最大规模的人口贩运案件之一。
此案已引发政界与司法界呼吁建立更有效的法律基础，并放宽数据共享限制。
伯尔尼州安全事务局局长菲利普·米勒(Philippe Müller)指出，此类复杂案件的调查人员屡屡受阻。他尤有所指的是严格的数据保护规定，这使得跨国之间的信息交换往往比州与州之间还要容易。
通过聊天室招募
目前案件调查已结束，州检察院已提起公诉。此次调查始于2022年春季，当时警方展开大规模行动，查获五名被告，并发现六名受害者。
调查过程中，警方最终发现146名女性受害者，大多数为中国公民。她们是在中文在线聊天室中被被告招募，来瑞士从事性工作。被告招募的女性很可能符合其理想的外貌、年龄和体重标准。
这些女性抵达瑞士后，被安排在私人公寓或普通公寓中居住并从事性工作。警方称，大量受害者多年前已从一个职业犯罪团伙获得伪造身份证件，以便在欧洲自由行动。
三男两女被起诉
嫌犯包括年龄在30-53岁之间的三名男性与两名女性，他们须接受伯尔尼司法当局的审判。他们被控对女性的卖淫活动进行控制，并强迫受害者上交一半收入。
检方指控他们犯有人口贩运、协助卖淫，以及洗钱、伪造文件和非法领取社会福利等多项罪名。
相关内容
相关内容
瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
此内容发布于
伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。
更多阅览 瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
相关内容
婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
此内容发布于
瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。
更多阅览 婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
相关内容
2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
此内容发布于
在瑞士，2024年新生男婴中最受欢迎的名字是Noah(诺亚)，女婴中最受欢迎的则是Emma(艾玛)。
更多阅览 2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
相关内容
来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
此内容发布于
移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。
更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
相关内容
患者安全
瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
此内容发布于
瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。
更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
相关内容
工作场所
瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
此内容发布于
瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
相关内容
第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
此内容发布于
瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
更多阅览 第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
相关内容
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
此内容发布于
瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。
更多阅览 瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
相关内容
人工智能与工作
萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
此内容发布于
中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。
更多阅览 萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
相关内容
最新调研：志愿服务能提升幸福感
此内容发布于
志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。
更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。