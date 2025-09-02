涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉

伯尔尼司法系统处理一起重大人口贩运案件。 Keystone-SDA

瑞士针对一桩涉及中国性工作者的人口贩运案件进行了三年的调查，现已对五名嫌疑人提起公诉。

根据伯尔尼州检察院发布的声明，共识别出146名受害者。这很可能是瑞士有史以来最大规模的人口贩运案件之一。

此案已引发政界与司法界呼吁建立更有效的法律基础，并放宽数据共享限制。

伯尔尼州安全事务局局长菲利普·米勒(Philippe Müller)指出，此类复杂案件的调查人员屡屡受阻。他尤有所指的是严格的数据保护规定，这使得跨国之间的信息交换往往比州与州之间还要容易。

通过聊天室招募

目前案件调查已结束，州检察院已提起公诉。此次调查始于2022年春季，当时警方展开大规模行动，查获五名被告，并发现六名受害者。

调查过程中，警方最终发现146名女性受害者，大多数为中国公民。她们是在中文在线聊天室中被被告招募，来瑞士从事性工作。被告招募的女性很可能符合其理想的外貌、年龄和体重标准。

这些女性抵达瑞士后，被安排在私人公寓或普通公寓中居住并从事性工作。警方称，大量受害者多年前已从一个职业犯罪团伙获得伪造身份证件，以便在欧洲自由行动。

三男两女被起诉

嫌犯包括年龄在30-53岁之间的三名男性与两名女性，他们须接受伯尔尼司法当局的审判。他们被控对女性的卖淫活动进行控制，并强迫受害者上交一半收入。

检方指控他们犯有人口贩运、协助卖淫，以及洗钱、伪造文件和非法领取社会福利等多项罪名。

