瑞士一州禁止女教师佩戴穆斯林头巾

圣加仑州议会决定禁止女教师佩戴穆斯林头巾。 Keystone-SDA

圣加仑州议会通过了一项跨党派动议，禁止女性教师佩戴穆斯林头巾。相关政治讨论源于一起真实案例。

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2025年夏天，圣加仑州小镇埃申巴赫(Eschenbach)的学生家长反对该镇辖下一所小学聘用一名年轻教师，因为该教师希望在教学时佩戴穆斯林头巾。最终，学校决定不予聘用。

不久之后，来自四个不同议会党团的代表向州议会提交了一项动议，要求对全州相关法律或政策的不明确之处作出澄清。

该动议提出，应在《小学教育法》中规定，禁止公立学校教师佩戴“出于宗教原因的服饰或标志”。

关于“学生佩戴穆斯林头巾”的政治讨论 2013年，圣加仑州一名穆斯林女学生因坚持在课堂佩戴头巾引发争议。 2015年底，联邦最高法院裁定，学校不得以一般性规定全面禁止学生佩戴头巾，认为此举不影响教学秩序。此后，相关问题持续讨论。 2024年，联邦议会要求政府进一步审视相关规定，政府表示是否实施禁令属各州权限。 2015年，联邦政府再次明确反对公立学校全面禁止学生佩戴头巾，强调宗教中立与信仰自由之间需保持平衡。

州政府对此提案表示支持，但希望将禁令限于小学范畴。州议会经过辩论后，于6月10日以70票对46票通过了该动议。州政府则将相应起草相关法律修正案。

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