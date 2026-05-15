瑞士也逃不过“教育拼爹”？

根据联合国儿童基金会(UNICEF)的数据，在瑞士，家庭背景会影响学生的受教育机会。 Keystone-SDA

从中国到欧美，“教育拼爹”早已成为全球热议话题。联合国儿童基金会(UNICEF)的分析显示，在以高福利著称的瑞士，儿童的受教育机会同样在很大程度上取决于其家庭背景。瑞士的社会福利制度在一定程度上缓解了绝对贫困，但人生起步阶段的不平等依然存在。

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联合国儿童基金会在5月12日的一份新闻稿中表示，从国际比较来看，瑞士来自条件较好家庭与弱势家庭的年轻人之间的学习成绩差距尤其突出。

该组织指出，来自条件优越家庭的年轻人中，91%掌握了基本技能；而在来自弱势家庭的年轻人中，这一比例仅为46%。父母的受教育程度、家庭经济资源以及日常支持，是影响这一差距的决定性因素。

形势正在恶化

新闻稿指出，社会不平等的影响并不局限于学校：来自低收入家庭的年轻人，对自身生活的满意度明显更低。

在饮食方面也存在差异：52%的来自条件较好家庭的年轻人每天食用蔬菜，而弱势家庭年轻人的这一比例仅为43%。

联合国儿童基金会警告说，近年来这些不平等现象进一步加剧。在过去十年间，瑞士的儿童贫困现象和收入不平等程度均上升了10%以上。“瑞士是经合组织(OECD)国家中这些指标增幅最大的国家之一。”

上述结果来自联合国儿童基金会一项关于富裕国家儿童处境的调查。

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