瑞士人买房梦愈发遥不可及

调查显示，在瑞士拥有一套自己的住房非常困难。 Keystone-SDA

线上比较平台Comparis的一项代表性调查显示，瑞士多数居民住在租赁公寓中。大部分公寓是4到4.5居室，居住面积在71到110平米之间。教育程度及薪资水平影响着居住的类型。

该平台的房产专家Harry Büsser表示，这项由Comparis委托开展的调查显示出“收入阶层和人生所处阶段对瑞士个人住房情况的巨大影响。”

例如，参与市场研究机构Innofact调研的1016位受访者中，57%居住在出租公寓里。其中，18到35岁人群占比高达68%。随着年龄和收入的增长，自有房人口占比也逐渐提升。总月收入4’000瑞郎(约合人民币35’184元)以下的家庭中，租住公寓的占比约70%。相比之下，月收入超过8’000瑞郎(约合人民币70’368元)的家庭中，该比例仅为45%。受访者中共有24%拥有自有房屋，12.5%拥有自有公寓。

Harry Büsser补充道：“收入越高，购房概率越大，所有的年龄段皆是如此。但即便是高收入人群，购买自住房也是遥不可及的事，特别在城市地区。”

在这些地区，通常需要背负数百万瑞郎的贷款才能买得起房。

4到4.5居室

瑞士最普遍的公寓布局是4到4.5居室：三分之一的受访者居住在此类房型里。

大约40%的瑞士人居住在71到110平米的公寓内。其中，约20%的居住面积为71到90平米；另20%的公寓面积在91到110平米间。参与调查人群中仅有12%的人居住的公寓面积超过了150平米。

Büsser指出：“能负担大户型的人通常都是房主”。经调查证实，房主的平均住房面积远大于租房者。相关数据同时显示，收入越高，受教育程度越高，居住面积越大。

受访者中约92%都拥有地下室或地下储物空间。与此相反，仅有41%的人有阁楼或阁楼空间。

Büsser在Comparis发布的新闻稿中对这一现象进行了解释：“地下室在瑞士算是基础设施，阁楼不是。另一个原因是冷战期间，瑞士强制要求建造防空洞，地下储物空间也就成了常态。此外，与阁楼不同，地下室通常不计入居住面积。”这在遵守建筑规章制度上具有绝对优势。

三分之二的家庭由夫妻组成

瑞士三分之二的家庭由夫妻组成，无论是否育有子女。36到55岁年龄段中，育有子女的受访夫妇占到近半数。18至35岁年龄组中，家庭组成分布相对平均：有子女家庭占30%；单身居住占28%；无子女夫妇占24%。56岁以上年龄组中，近半数夫妇身边没有子女。

高学历人群中，育有一个或多个子女的家庭占比(39%)显著高于中低学历家庭(26%)。后者中，无子女的家庭占多数(32%)。低技能群体中单亲家庭的比例也更高(7.4%相比于4.5%)。

调查显示，受教育程度较高的夫妻多数只生育一个孩子，而低学历夫妇则选择生育多个子女。调查未定义平均子女人数。

