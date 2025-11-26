瑞士人是欧洲最爱乘火车的国民

瑞士人再次成为欧洲铁路出行个人里程数冠军。 Keystone-SDA

去年，瑞士居民人均乘火车里程达到2519公里，超越了2019年的2505公里纪录；而人均乘火车次数则为71次。

2 分钟

瑞士公共交通资讯服务中心(LITRA)透露，与前一年相比，瑞士居民不论是出行里程数(+2.2%)还是行程次数(+3.1次)都继续增长，使瑞士稳居欧洲铁路使用量的榜首。

奥地利以人均1614公里位列第二，匈牙利以1571公里位列第三，随后依次是法国(1564公里)和德国(1287公里)。排行榜垫底的是希腊，人均铁路出行里程仅70公里。

今年首次引入了一个新的指标：每次出行的平均距离。立陶宛以单次86公里位居该项之首，其后是罗马尼亚(84公里)和法国(81公里)。

瑞士的单次平均距离仅为36公里，在欧洲排名第23位，显著低于欧洲平均的48公里。

瑞士铁路网

瑞士铁路全长约5300公里，几乎全部电气化，网络密度在欧洲名列前茅。全国铁路、公交、邮政巴士和缆车高度接驳，通票体系完善、准点率高，跨城、通勤与旅游都能做到“无缝换乘”。对居民来说，铁路就是最快、最稳、最方便的日常交通方式。

