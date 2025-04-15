瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰

复活节期间预计将出现长时间交通拥堵和严重阻塞。 Keystone-SDA

瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。

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据联邦道路局预测，今年复活节的出行高峰将从周三(4月16日)下午提前启动，重点影响通向哥达隧道入口的A2高速公路和圣贝尔纳迪诺路线上的A13高速公路。

同时，联邦道路局确认，由于冬季封路，哥达山口公路在复活节期间仍将关闭。政府尚未回应议会提出的全年开放该山口公路的动议。

建议驾车人勿驶离高速公路

为避免绕行交通造成国道沿线村庄负担，联邦道路局呼吁驾车人即使遇到拥堵，也应留在高速公路上行驶。

此外，今年1月底在下瓦尔登州的A2高速公路进出口处启用了7处新的“交通分流点”，旨在应对车流波动。这套系统可根据车流增减协调反应，一旦进出口出现堵塞，便切换红灯拦停车辆。据联邦道路局介绍，此举是为了遏制绕行行为，降低其吸引力。

乌里州也将实施一系列应对措施，以缓解预期的交通高峰压力，并减少使用州道的车辆。例如，当交通拥堵长度达到3公里时，将关闭通往格施嫩(Göschenen)和瓦森(Wassen)的高速入口；若车龙延伸至8公里，阿尔多夫(Altdorf)至阿姆施泰格(Amsteg)段的高速限速将降至80公里/小时。

这些措施旨在减缓车速，降低事故风险。州政府还宣布，视情况将在埃尔斯特费尔德(Erstfeld)和阿姆施泰格的出口处设置交通分流点。该系列措施自4月4日起生效，将持续至5月中旬，预计哥达山口公路重新开放之日为止。

铁路增设临时班次疏导人流

与此同时，旅客在开车途经瓦莱州布里格(Brig)与意大利伊塞莱(Iselle)之间时，需知两个方向的汽车列车服务都可能面临更长的候车时间。由于瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)正在对辛普朗隧道进行维修，列车仅每两小时发车一班。此外，南行途中在雷阿尔普(Realp)富卡线、坎德施泰格(Kandersteg)洛奇山段及克洛斯特斯-塞尔夫兰加(Klosters-Selfranga)韦雷纳段的汽车装载站，也可能出现排队等待的情况。

考虑到南下旅客人数众多，瑞士联邦铁路公司将在复活节前的周四(4月17日)至复活节周一(4月21日)期间，于德语区和提契诺州之间的哥达线路增开20列火车。据铁路公司介绍，预计将额外提供约6.4万个座位。多趟列车还将加挂额外车厢。

这一安排也适用于前往意大利的欧洲城际列车(Eurocity)。瑞铁还将在受难日(4月18日)增开两班从卢加诺开往米兰的列车。不过，瑞铁提醒称，在部分时段或铁路运输发生故障时，个别列车仍可能出现人流密集的情况，因此建议旅客尽早安排行程。

据联邦道路局预测，南北返程高峰将从复活节周日(4月20日)下午开始。但据交通信息服务机构Viasuisse表示，交通最拥堵的时段预计出现在复活节周一。当天下午2点至晚上9点之间，艾罗洛(Airolo)南侧隧道口前将形成最长的车龙。周二(4月22日)仍可能出现短时等待。