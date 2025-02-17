瑞士军队：不要“行头”，要武器

从现在起，瑞士新兵只有迷彩服一套军装。 Keystone / Laurent Gillieron

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与在大多数西方国家一样，瑞士公共机构当前的口号是“节约”。尽管军队总体预算有所增加，但节约之风也“吹”到了这里-而紧缩政策的“牺牲品”之一就是士兵外出穿着的制式军装：军常服。

在瑞士的火车上或餐馆里，士兵常常身着迷彩服现身。这让外国游客感到不无惊讶。将来，这种场景会更加频繁地出现：因为从今往后瑞士士兵只有迷彩作战服一身“行头”了。

瑞士军队行政指挥部的新闻稿称：“鉴于经济原因，除了在“有形象需要”的特殊情况下(比如军乐队表演和军官任命仪式等)，瑞士军队将不再提供军常服。”今后，军队每年会发放1500套此类军服；而往年，每年发放的军常服数量约在20000套左右。

瑞士部队的军常服由亚洲和东欧的制造商生产，每套价格约为330瑞郎(约合人民币2600元)。每年为所有新兵提供军服的费用约为520万瑞郎。新闻稿指出：“如果只为执行代表性任务的人员配备军常服，那么到2035年，全军可节省5500万瑞郎。”

该决定一出，便立即生效。今年早些时候开始的冬季新兵学校就没有再给学员分发军常服。

1 月 13 日瑞士法语新闻关于新兵学校不再发放军常服的新闻(法)：

外部内容

士兵原本持有的军常服则必须在服役结束前归还军队。这些制服将被储存起来以备将来再次使用或销毁。

迷彩服已无处不在

过去，军人无论何种情况，都穿着同一种制服。但是，随着武器射程越来越远、速度越来越快、精度越来越高，军服也发生着重大的演变。

第一个变化是摒弃了反光性强的颜色，以防止被远距离识别。要想躲避敌人的炮火，就必须谨慎低调。由此一来，制服颜色变得更加暗淡，有灰绿色、卡其色、橄榄色或灰蓝色。瑞士军队在第一次世界大战期间也效仿了这一做法，把军服从深蓝色换成了灰绿色。

第二次世界大战又带来了新的变化：军人越来越多地穿着迷彩服，以便融入周围环境。瑞士军队同样采用了这种“新时尚”，于1957年推出了第一套自己的迷彩作战服。

通常，士兵在报到和训练期间穿着迷彩服，而在休假和返家时穿着军常服。

衣品和颜色……

但事实上，穿军常服的情况越来越少，尤其是在训练期间。取消这种制式军装的想法已经酝酿了一段时间，因此军队今年1月初做出的决定并不令人意外。

两款瑞士军装，你觉得哪套更帅？ Armée suisse

尽管是意料之中的事，但在瑞士这个“大部分男性正在或曾经服役”的国家里，人们还是对新策反应强烈，舆论也褒贬不一。一些媒体评论员认为军常服“设计丑陋”、“剪裁糟糕 ”且“不实用”，因此弃之无妨。但同时，更加“怀旧”阵营则对军队“抠门”的决定不吝讽刺挖苦。

其实，关于放弃军常服的决定，军队高层也意见不一。瑞士军官协会日内瓦分会会长纪尧姆·热努德(Guillaume Genoud)在接受瑞士法语电视台采访时表示：”我认为这是个好事。鉴于当前的威胁，这笔钱可以拨给更紧急的用途。军人越来越少穿这种制服，取消军常服，普通士兵会很高兴的。”

不过私下讨论时，人们的话锋有时会更加尖锐。一位步兵上尉说：”我觉得挺遗憾的。不同的制服可以让人一眼就能看出，士兵是在休假还是在服役期。”

国防获益

整体而言，瑞士军队预算在不断增加。去年9月，议会为2025-2028年期间增拨了40亿瑞郎军费，使其总额达到298亿瑞郎。这样一来，瑞士军事预算将在2030年(而非最初计划的2035年)达到国内生产总值的1%。

尽管军费增加，军队仍希望节约开支。在取消军常服的同时，军队还宣布，截至2030年，在不裁员的情况下节省2.1亿瑞郎的人事费用。去年11月，瑞士空军已宣布减少空军表演任务，以配合国防组的成本削减措施。

瑞士军队和军人 瑞士宪法第58条写到：瑞士军队根据民兵原则组建。军队的作用是防止战争和维护和平，保卫国家和人民。军队支持文职政府抵御对国内安全的严重威胁，并应对其他特殊情况(……)武装部队的部署由联邦负责。 2023年，瑞士军队现役士兵共计14.7万名。 瑞士军队不仅仅由民兵组成。现役军人中，除了义务兵之外，约有6000名文职和3000名军事专业的职业军人在国防组(Groupement Défense，瑞士军队行政核心部门)从事各项工作。 信息来源：瑞士宪法，瑞士军队官网armee.ch

在预算不断增加的背景下提出一揽子节约措施，这乍看似乎有些奇怪。但瑞士军队的“节流”决定同欧洲的安全形势紧密相连。国防组在其新闻稿中解释说：”节省出来的资金将用于增置军队装备，从而加强国防能力。”

军队的初衷无疑值得称赞，但省下的钱是否能被“用对地方”？这一点尚待观察。碰巧的是，据瑞士法语电视台1月初的报道：瑞士军方从以色列购买的新型侦察无人机因技术故障而停飞。订购的六架无人机现只交付了四架，它们原本计划在2019年投入使用，但目前看来，这最早要等到2029年才能实现。

1 月 3 日瑞士法语新闻关于无人机问题的新闻(法)：

外部内容

最后再算一笔账：这几架无人机的购价为3亿瑞郎，能够购买90多万套军常服。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)