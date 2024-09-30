瑞士医疗保险费2025年将上涨6%

2025年，瑞士医疗保险缴费将平均上浮6%。 Keystone-SDA

瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)表示，瑞士医疗保险费将在2025年平均上涨6%。月平均保费将达到378.70瑞郎(约合人民币3145元)。

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这也就是说，明年的涨幅将低于今年的8.7%。

据公共卫生局称，月平均保险费是将瑞士所有的保费金相加，再除以参保人数计算得出。

2025年，成年人的保险费将每月上浮25.30瑞郎，达到449.20瑞郎(约合人民币3’730元)。青少年上涨16.10瑞郎涨至314.10瑞郎。儿童保险费平均增加6.5瑞郎，至117.9瑞郎。

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联邦卫生局写道，保费上涨的原因是医疗保险成本的上升。2023年，医疗成本增长4.6%，高于长期平均增速。2024年上半年，成本比上年同期再次增长4.1%。

人口老龄化且药物昂贵

卫生局的数据显示，医疗保险公司预计，明年医疗支出将提高4.2%。造成成本激增的原因包括新药物及新疗法的推出，以及医疗服务需求的不断增长。住院治疗向门诊治疗的转变也是因素之一。

虽然这一做法从医疗和降低总体费用的角度出发合情合理，但由于门诊治疗全部由强制医疗保险支付，这样的转变增加了保费负担。

联邦卫生局认为，随着人口老龄化，以及新疗法和新药物的开发，医疗支出将在未来持续上升。虽然新的治疗手段值得欢迎，然而，要确保医保系统有可持续的资金支持，就必须控制成本增长。

“成本控制是一项持久的任务，必须由不同地区的不同相关方共同应对。”

2024年初，整个医疗行业的医疗保险基金储备从85亿瑞郎(约合人民币706亿元)跌至73亿瑞郎(约合人民币606亿元)。联邦政府认为，2023年医疗成本激增，远超缴费预期是造成储备金损失的主要原因。