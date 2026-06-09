瑞士卓别林世界博物馆未能打破模仿秀纪录

科尔西耶(沃州):卓别林大世界博物馆举办的“卓别林重聚”未能打破此前纪录。 Keystone-SDA

在沃韦河畔科尔西耶(Corsier-sur-Vevey)卓别林世界博物馆(Chaplin's World museum)举行的查理·卓别林模仿秀未能达成破纪录预期。

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今年，卓别林世界博物馆迎来建馆十周年庆。值此之际，429位扮作卓别林的影迷于上周日(6月7日)齐聚博物馆花园，在巴恩庄园(Ban mansion)前列队组成巨大的阿拉伯数字10造型。

活动中，影迷们身着卓别林标志性的黑色圆顶礼帽，贴上小胡子，手执手杖。这是博物馆建馆以来第二次组织此类模仿秀活动，但较首次活动少233人。据主办方向Keystone-ATS新闻社介绍，首次模仿秀于2017年举行。当时，662位影迷为纪念卓别林诞辰和博物馆开馆一周年，在同一地点聚首庆祝，创下纪录。

因此，世界纪录仍未打破。主办方表示，曾预期模仿秀规模可达1000人。

此次模仿秀与博物馆十周年庆的众多庆祝及庆典活动相辅相成。

2016年，这座完全致力于电影艺术的博物馆于迁至沃韦高地。查理·卓别林度过人生旅程最后25年的巴恩庄园，经过改建，成为一座沉浸式博物馆。

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