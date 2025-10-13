瑞士可游泳湖泊中发现原产中国的桃花水母

有人在特里米斯一座可供人游泳的湖泊里发现了淡水水母。 Keystone-SDA

瑞士东部的格劳宾登州又添一个新物种：有人在特里米斯(Trimmis)的Rheinauen湖中发现了淡水水母。

该州政府10月3日宣布，这种无毒动物对游泳者没有危险。

9月中旬，有人在湖里观察到这种几乎透明的腔肠动物，并拍摄到它的视频。画面显示，这种淡水水母体长最多2.5厘米，在水中自由漂浮。

这种水母的学名为Craspedacusta sowerbii，俗称“桃花水母”或“淡水水母”，通常生活在水流缓慢或静止、岸边水温较高的水域。它以小型甲壳类、轮虫和原生动物为食。

淡水水母对人体无害，也与水质优劣无关。它是笠水母科桃花水母属中唯一一种扩散到东亚以外地区的淡水物种。

