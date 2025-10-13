瑞士可游泳湖泊中发现原产中国的桃花水母
瑞士东部的格劳宾登州又添一个新物种：有人在特里米斯(Trimmis)的Rheinauen湖中发现了淡水水母。
该州政府10月3日宣布，这种无毒动物对游泳者没有危险。
9月中旬，有人在湖里观察到这种几乎透明的腔肠动物，并拍摄到它的视频。画面显示，这种淡水水母体长最多2.5厘米，在水中自由漂浮。
这种水母的学名为Craspedacusta sowerbii，俗称“桃花水母”或“淡水水母”，通常生活在水流缓慢或静止、岸边水温较高的水域。它以小型甲壳类、轮虫和原生动物为食。
淡水水母对人体无害，也与水质优劣无关。它是笠水母科桃花水母属中唯一一种扩散到东亚以外地区的淡水物种。
“桃花水母”(Craspedacusta sowerbii)原产于中国长江流域，因在夏秋水温较高时常大量出现、形似盛开的桃花而得名。它诞生于约5.5亿年前，被认为是地球上最古老、最原始的无脊椎动物之一，因此也被称为“水生生物的活化石”。
中国是桃花水母分布最广的国家，目前在19个省区市均有发现。其中，分布于中国的3种桃花水母被列入国家濒危动物红色名录中的极危物种，另有5种被列为濒危物种，因此又被称作“水中大熊猫”。
19世纪末，桃花水母随水生植物和鱼类贸易传播到欧洲。1905年首次在英国被发现，随后在德国、意大利、法国等地陆续出现。如今，除南极洲外几乎在全球均有记录。
桃花水母对水质要求极高，只有在水质洁净、环境稳定、酸碱度适宜的自然水域中才能生存，被誉为“水质检测员”。
