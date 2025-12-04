瑞士圣诞树有多环保？
进入12月，瑞士大小城市圣诞气氛渐浓，大小圣诞树也陆续现身街头巷尾。装点圣诞树也是小朋友们热切盼望的家庭活动。在瑞士买圣诞树，到底怎么买才环保？
生态圣诞树(通常指以可持续方式种植、不破坏环境的圣诞树)在德国仍属小众，而德国是瑞士圣诞树的主要供应国之一。人造树也未必环保。
德国环境署表示，圣诞树通常在人造林中培育，由于化学肥料和农药的使用，会对环境造成负面影响，但也补充说明：“与其他消费品相比，圣诞树对环境的影响相对较低。”
消费者可选购在培育过程中未使用农药和矿物肥料，经过生态认证的圣诞树。然而，德国环保非政府组织Robin Wood的一项调查显示，此类圣诞树所占市场份额不足1%。
将圣诞树从购买地运输到家中对环境亦有影响，尤其是跨境运输。环境署建议，至少在本地区选购圣诞树。
此外，环保部门建议购买人造树的消费者尽量充分利用所购商品。从环境平衡的角度看，关键因素在于人造树在“生命周期内”替代了多少株自然生长的圣诞树。
瑞士圣诞树市场供不应求
由于自身产量无法满足市场需求，瑞士相当一部分圣诞树依赖进口。除德国外，丹麦也是其重要的进口国。
多数批发商既提供本国数，也提供进口树。Landi, Coop和Migros很大比例的圣诞树商品从本地区采购。Aldi则仅出售来自欧盟地区的高加索冷杉(Nordmann firs)。
Coop仅销售瑞士冷杉。据Coop集团接受AWP新闻社采访时透露，其旗下建材子公司Jumbo所售圣诞树中，瑞士树目前占到85%。集团计划中期内将这一占比提升到100%。据Migros集团称，目前其所售瑞士树占90%，并会在可能的情况下优先使用瑞士树木。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。