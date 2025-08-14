瑞士央行公布新版纸币设计方案

相关内容 瑞士就业前景持续恶化 此内容发布于 瑞士就业前景进一步恶化。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)经济研究中心KOF的就业指标仅略高于零值，勉强维持在正值区间。 更多阅览 瑞士就业前景持续恶化

相关内容 逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录 此内容发布于 在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比。 更多阅览 逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录

相关内容 老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖 此内容发布于 在瑞士，越来越多的老年人正逐步融入数字世界，短短三年内上网率就提升近5%。不同年龄段对设备的偏好也各不相同，但无论年龄如何，智能手机都是不变的“主力军”。 更多阅览 老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖

相关内容 鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅 此内容发布于 这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。 更多阅览 鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅

相关内容 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖 此内容发布于 苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。 更多阅览 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖

相关内容 瑞士缺课的儿童与青少年越来越多 此内容发布于 在瑞士，越来越多的孩子和青少年正在“远离校园”-这可不只是逃学这么简单。教师协会发出警告，学生反复缺课已成为一个日益严重的问题，有时一缺就是好几天，甚至几周。。这也是全球教育系统正面临的一个共同挑战，教育机构呼吁采取应对措施。 更多阅览 瑞士缺课的儿童与青少年越来越多

相关内容 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制 此内容发布于 瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。 更多阅览 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制

相关内容 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷” 此内容发布于 楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。 更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”

相关内容 棕熊回归瑞士已经20年 此内容发布于 棕熊这种掠食动物曾在瑞士遭遇过灭绝，但在2005年7月25日，也就是整整20年前，有人在瑞士目击到一头熊，这是它们在101年之后首次现身瑞士。 更多阅览 棕熊回归瑞士已经20年