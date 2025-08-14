The Swiss voice in the world since 1935
瑞士央行公布新版纸币设计方案

瑞士国家银行公布了新版纸币系列的12款设计，并发起公众调研征求意见。
瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)正以“瑞士与其海拔”为主题，设计新版纸币系列。12款设计方案已经提交，现正向公众征求意见。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA
瑞士央行8月13日宣布，一家研究机构将于8月13日至9月7日开展意见调研。与此同时，由外部专家组成的顾问委员会也将对这些方案进行评估。

据瑞士央行介绍，评分最高的6个设计将进入竞赛第二阶段，最终获胜方案预计在2026年初公布。新版纸币最早将于2030年代初投入流通。

瑞士央行去年10月启动了新版纸币系列的设计竞赛。新闻稿称，“瑞士与其海拔”这一主题通过多种艺术表现形式得到了呈现。

自1907年瑞士央行成立以来，共推出过九个系列的纸币，每一代都兼顾安全性、易用性与美观性。

1907：首批纸币为临时票，沿用前发行银行的设计，加印红色瑞士十字花饰。

1911：第二系列使用近半世纪，5瑞郎纸币取代银币，流通时间创纪录。

1918：第三系列多为战时或储备用票。

1938：第四系列由艺术家设计，但因战事未投入流通。

1956：第五系列首次将正反面主题统一，10瑞郎纸币首次发行。

1976：第六系列改为瑞士央行主导设计，以历史人物为主题，2000年退出流通。

1984：第七系列为储备用票，从未发行，最终销毁。

1995：第八系列展现瑞士多元文化与艺术，首次采用电子图像处理，2021年退出流通。

2016：第九系列现行流通，分批发行至2019年完成，主题为“瑞士的面貌”。

每一次更替，既是防伪技术的更新，也反映了瑞士的文化表达与时代审美。

信息来源：瑞士央行《纸币与硬币》介绍外部链接

阅读更多
