瑞士媒体：中国囤积黄金挑战美元，打造“石油人民币”新金融格局

中国大规模囤积黄金，削弱美元的全球主导地位。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①中国大规模囤积黄金，削弱美元的全球主导地位。中国央行8月底储备创历史新高。②中国人民解放军上将、中央军委副主席何卫东接受腐败调查。③中国海关没收6万张不符合“中国政府对台湾和南中国海争议岛屿官方立场”的世界地图。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

中国囤积黄金挑战美元，打造“石油人民币”新金融格局

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于10月17日报道，在中美贸易争端持续升温之际，中国政府不仅对稀土出口实施管制，还在金融领域悄然推进一项更深远的战略：通过大规模囤积黄金，削弱美元的全球主导地位。中国央行已连续十个月增持黄金，截至8月底储备达7402万盎司，创历史新高。

日内瓦私人银行Syz首席投资官查理-亨利·蒙绍(Charles-Henry Monchau)认为，中国此举不仅是对美元贬值的防御，更是人民币国际化的基础。

“在无休止印钞的时代，没有黄金等实物支持的法定货币会失去人们的信心。” 查理-亨利·蒙绍(Charles-Henry Monchau)，Syz银行首席投资官

中国是全球最大黄金生产国，且对黄金出口实行严格管控。通过上海黄金交易所，中国推动实物黄金交易，并在沙特设立首个海外交割库，构建“黄金走廊”，连接东南亚、中东和非洲。此举意在打造“石油-人民币-黄金”三角关系，挑战“石油美元”体系。

瑞士媒体《Blick》外部链接在一篇社论中评论道：“中国正在用黄金为人民币‘镀金’，这不仅是金融策略，更是一种地缘政治宣言。”文章指出，中国的黄金战略是对西方制裁机制的系统性回应，尤其是在俄罗斯外汇储备被冻结之后。“北京的目标不是一夜之间取代美元，而是通过持续积累黄金，逐步削弱美元的信用基础。”

报道中还警告，若全球央行纷纷效仿中国转向黄金储备，可能引发纸黄金市场的流动性危机，进而影响全球金融稳定。

尽管人民币尚未取代美元的全球地位，但中国通过黄金积累和金融制度建设，正逐步增强其在国际货币体系中的话语权。专家认为，这种“静悄悄的货币革命”可能在未来重塑全球金融秩序。(NZZ外部链接/德)

何卫东自今年3月全国人大会议后未再公开露面。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

中国调查军队高级将领 何卫东涉嫌严重腐败

10月17日，瑞士双语新闻门户网站Watson.ch报道：中国国防部近日宣布，对中国人民解放军上将、中央军委副主席何卫东展开腐败调查，何卫东自今年3月全国人大会议后未再公开露面，引发外界关注。现年68岁的他是军委中仅次于张又侠的副主席，同时也是中共中央政治局委员，属于党内核心领导圈。

“贺卫东涉嫌严重职务犯罪，涉及巨额资金。” 中国国防部

此次调查不仅针对何卫东，还包括其他八名高级军官，他们均被开除党籍并移交司法机关。其中包括前中央军委政治工作部部长苗华，他的违纪问题早在去年11月已被通报。

近年来，中国军队频繁爆出腐败丑闻，尤其是在习近平主导的反腐运动中，军方成为重点整顿对象。火箭军等关键部门也曾有成员被查，凸显军队内部问题的严重性。

习近平强调军队在实现国家统一目标中的作用。台湾问题仍是中国的战略重点之一。与此同时，国防部长职位也频繁变动，现任部长董军于2023年12月接替李尚福，后者因腐败问题被免职。(Watson.ch外部链接/德)

由于各种领土争端，地图对中国及一些亚洲国家来说可谓敏感话题。 Keystone-SDA

北京没收6万张被认为“有问题”的世界地图

据瑞士通讯社SDA于10月16日报道，中国海关宣布没收6万张“有问题”的世界地图，原因是：这些地图不符合“中国政府对台湾和南中国海争议岛屿的官方立场”。

这些原本准备出口的地图是在中国山东省的一次检查中被查获的。海关称，这些地图对台湾省的标注存在错误。公告附带的视频显示，地图将台湾标注为“中华民国”。

“这些地图“损害国家统一、主权和领土完整，因此禁止进出口。” 中国海关

中国声称对南中国海的大部分岛屿拥有主权，而其他沿海国家-尤其是菲律宾和越南-对此提出异议。

本次被没收的地图中，一部分“遗漏了重要岛屿”以及北京用来主张其在南海主权的“九段线”，还有一部分则未标出中国和日本在东海争议岛屿的海洋边界。

SDA补充指出，鉴于中国及部分亚洲国家的领土争端，地图属于敏感话题。今年3月，越南就把中国制造的“娃三岁”(Baby Three)玩偶下架，因为娃娃脸上的印记让人联想到富有争议的中国“九段线”。

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 健康系统 瑞士卫生部门呼吁高风险人群接种新冠及流感疫苗 此内容发布于 瑞士联邦公共卫生局呼吁高风险人群在冬季来临前完成流感、新冠及呼吸道合胞病毒(RSV)等疫苗的接种。老年人、孕妇、慢性病患者及早产儿被列为重点保护对象，而新冠追加剂也建议高风险人群接种。 更多阅览 瑞士卫生部门呼吁高风险人群接种新冠及流感疫苗

相关内容

相关内容 外交事务 俄罗斯议员赴日内瓦遭抗议 此内容发布于 流亡瑞士的俄罗斯人发起抗议，抵制亲普京的俄罗斯议员参加日内瓦举行的各国议会联盟大会。 更多阅览 俄罗斯议员赴日内瓦遭抗议

相关内容

相关内容 减少食物浪费进展缓慢，未达到瑞士阶段性目标 此内容发布于 瑞士距2030年将食物浪费减半的目标仍差很远。根据苏黎世应用科学大学最新监测报告，2017-2024年间令整个价值链进展停滞。减少浪费不只是厨房里的事-它关乎农业、零售、餐饮与消费习惯的每一个环节。 更多阅览 减少食物浪费进展缓慢，未达到瑞士阶段性目标

相关内容

相关内容 瑞奥联合研究发现：狗狗也有“上瘾”表现 此内容发布于 有些狗会为了玩具放下一切。一支奥地利与瑞士的联合研究团队发现，这种行为与人类沉迷赌博或网络游戏时的成瘾模式相似。 更多阅览 瑞奥联合研究发现：狗狗也有“上瘾”表现

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

