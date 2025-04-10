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瑞士媒体：中国在台湾海峡举行大规模军事演习

中国在台湾近海举行大规模军演
中国在台湾近海举行大规模军演 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国近日在台湾近海举行了名为“海峡雷霆”的大规模军演，并称此次演习是对台湾总统赖清德的警告；美国与欧洲的关系已经降温。迫于华盛顿的压力，中国和欧盟可能会走得更近；比亚迪在美国特斯拉深陷危机之际进军瑞士市场，显现出“营销大师”的策略。

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本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

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我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是最近一周的主要内容摘要：

中国在台湾海峡举行大规模军事演习

瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF于4月初报道，中国近日在台湾近海举行了名为“海峡雷霆”的大规模军事演习。此次演习动用了数十架中国军用飞机和21艘军舰，其中包括“山东”号航空母舰和四艘海岸警卫队船只。中国人民解放军在台湾海峡进行空军、海军和导弹部队的联合封锁和精确攻击训练，地面部队则在东海进行远距离射击训练。

中国称此次演习是对台湾总统赖清德的警告。因为赖清德最近曾发声强调要加强台湾的防御力量，并将中国视为敌对的外国势力，这说明他将台湾看作是一个独立自主的国家。这对中国来说是一种明确的挑衅，因为中国视台湾为自己的省份，并希望在必要时采用武力收复台湾。

“除了宣布具体防御措施外，赖清德还明确将中国描述为敌对的外国势力，”

瑞士电视台驻东亚记者塞缪尔·埃姆奇(Samuel Emch)

美国国防部长皮特·黑格塞斯(Pete Hegseth)日前访问了日本和菲律宾，在访问中他强调美国会阻止中国的侵略，并会与该地区的伙伴站在一起。最新泄露的美国国防部长文件显示，美国将阻止中国入侵台湾作为首要任务。

美国对乌克兰的态度令台湾感到担忧。台湾担心美国可能也会与其保持距离，让台湾独自面对中国的威胁。然而最近几周美国发出的相关信号在一定程度上缓解了台湾的担忧。

近年来，中国多次在台湾周边进行大规模军事演习，而且呈现不断升级的趋势。去年，中国进行了名为“亮剑2024A和2024B”的两次演习。因此，今年预计还会有另一场演习。(SRF外部链接/德)

迫于华盛顿的压力，中国和欧盟可能会走得更近。
迫于华盛顿的压力，中国和欧盟可能会走得更近。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

特朗普会将欧洲推向中国的怀抱吗？

瑞士街头小报《20分钟》4月4日发布的、题为《特朗普会将欧洲推向中国的怀抱吗？》的文章指出，美国与欧洲的关系已经降温。迫于华盛顿的压力，中国和欧盟可能会走得更近。

文章写道，在二月的慕尼黑安全会议上，美国副总统万斯措辞严厉地批评了欧盟，但在同一会议上，中国外交部长王毅却对欧洲赞扬有加，并建议对中欧紧张关系进行重新思考-他在演讲中表达出这样的信息：中国和欧洲都感到了来自美国的压力。中欧关系升温可能成为对上述压力的回应。

据《经济学人》报道，各国外交官们都感受到中国官员的“魅力攻势”，中国正在以一个“有序且可预测国家”的形象，敦促欧盟和其他西方国家与自己深化关系。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱(Ursula von der Leyen)最近也出人意料地表示，欧盟准备深化与中国的贸易和投资关系。

 “在欧盟贸易专员访华期间，没有任何迹象表明中国有意愿就‘中国补贴商品流入欧洲引起忧虑’的情况做出任何改变。“

一位驻华外交官

据皇家国际事务研究所分析，如果美国关税战进一步升级，对中国来说，欧洲可能成为更重要的贸易伙伴。欧洲企业也或将调整方向，转向中国。该研究所认为，在安全政策方面，美国也并非如特朗普所说的那样独立于欧洲。如果中国入侵台湾，美国政府对也寄希望于欧洲加入其制裁行列-这也是欧洲与讨美国价还价的筹码。

人们对欧盟与中国的“靠近”也并非毫无异议：据《南华早报》报道，欧洲外交官发现很难让中国做出让步，比如关于中国补贴产品涌入欧洲的问题。此外，欧洲对中国贸易和技术(比如，5G电信基础设施和港口运营)的日益依赖也带来了重大的国家安全风险。(20 Minuten外部链接/德)

比亚迪在美国特斯拉深陷危机之际进军瑞士市场，显现出“营销大师”的策略。
比亚迪在美国特斯拉深陷危机之际进军瑞士市场，显现出“营销大师”的策略。 Keystone / Ennio Leanza

多亏马斯克：比亚迪副总裁李柯在瑞士视为“中国救星”，获得热情接待

瑞士最具传统的德语日报 (NZZ)4月5日发布题为《多亏马斯克：比亚迪副总裁李柯在瑞士视为“中国救星”，获得热情接待》的文章，分析到，比亚迪在美国特斯拉深陷危机之际进军瑞士市场，显现出“营销大师”的策略。

文章描写道：“比亚迪副总裁、欧美市场负责人李柯在瑞士‘甚为风光’……比亚迪登录瑞士的消息甚至上了瑞士电视台的每日新闻(Tagesschau)节目……李柯和她的公司在瑞士媒体上的表现却令人刮目相看。”

《新苏黎世报》做了一个假设：如果比亚迪在一两年前进入瑞士市场，报道基调可能会以批评中国为主，提出“从伦理、道德和民主的角度来看，购买比亚迪汽车是否合理？”这样的疑问。

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然而，“2025年的世界不再一如往昔。特斯拉创始人马斯克已蜕变为美国总统特朗普的助手，他的汽车已从名车变成滞销品……与此同时，比亚迪的李柯把自己定位成‘搭桥人’，她说：‘特斯拉是我们的合作伙伴。我们需要与其他电动汽车制造商密切合作，共同应对内燃机这个共同的敌人。’ ”

文章最后分析到，孰敌孰友的观念似乎正在以惊人的速度发生变化-这成为比亚迪进入瑞士市场的福音。面对马斯克的“官僚电锯”和特朗普的“关税大战 ”，中国的突然不再像之前那样，被视作“大恶魔“。(NZZ外部链接/德)

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