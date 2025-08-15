瑞士媒體：儘管中國正在崛起，但長遠來看，自由市場經濟更具優勢

中國目前的電動車和太陽能產業面臨產能過剩和市場萎縮的問題 KEYSTONE

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。如果國家像控制APP一樣控制經濟，這就不是進步，而是畸形的倒退；中國一款名為《報復拜金女》的電子遊戲引發對社會問題熱議，暴露男性對女性獨立的焦慮與抵觸；各國對中國和印度藥品的高度依賴可能給自身帶來致命後果。

12 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

儘管中國正在崛起，但長遠來看，自由市場經濟更具優勢

8月8日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)以「儘管中國在崛起，但長遠看，自由市場經濟更具優勢」為題進行了報道，文章以中國遊客在西方國家的體驗為切入點，描繪了一個由國家主導的高效、科技化的中國社會，與西方自由市場經濟體的緩慢和繁瑣現狀形成鮮明的對比。

“西方人到中國旅遊，感覺自己身處未來；而中國人到我們這裡，卻感覺自己身處過去。” NZZ

該報記者指出，中國的經濟體制雖然自稱為共產主義，但實際上是一個高度控制的混合體制，其工業和科技實力已成為全球領先者，然而，這種由國家控制推動的進步是一種“得不償失的勝利”，因為它犧牲了自由和創新的根基。

這位記者強調，真正的進步來自自由選擇而非強制命令。自由市場經濟雖然發展緩慢，但其開放性和對個人選擇的尊重，才是持續繁榮的關鍵。他以蘇聯的失敗為例，說明計畫經濟在初期可能會取得突破，但最終會因扭曲資源配置而陷入困境。中國目前的電動車和太陽能產業面臨產能過剩和市場萎縮的問題。

中國遊客可能希望有一個超級應用程序，讓他們能夠輕鬆地在西方國家掌握一切。但是，試想如果國家像控制應用程式一樣控制經濟，這就不是進步，而是畸形的倒退。 NZZ

他指出，中國的崛起並非完全依賴控制，而是部分得益於市場機制的引進。自1980年代以來，中國允許私人企業在競爭中發展，但近年來習近平加強國家幹預，反而削弱了創新能力。這種受控經濟雖帶來便利，但也集中權力，限制自由，最終阻礙發展。

瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF外部链接曾在一篇報導中說，因目前經濟的停滯狀態，中國政府試圖從投資驅動型經濟轉向消費驅動型經濟的努力，可能削弱中央對經濟的控制。改革進展緩慢，西方專家對此改革的可持續性持懷疑態度。

NZZ最後在文章中呼籲，瑞士不能只靠保守維持現狀，而應積極維護經濟自由空間。 ( NZZ外部链接/德)

儘管中國政府打壓女權活動，但女性自我意識的提升已在文化領域顯現。 KEYSTONE

把厭女症當作娛樂：中國新款遊戲熱背後的社會問題

8月2日，日瑞士德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，中國一款名為《復仇拜金女》的新電子遊戲近期登上下載榜首，引發廣泛爭議。遊戲講述一名男子因遭女性欺騙而展開報復的故事，其中暗藏對一位已故網紅“胖貓”的致敬代碼。這位網紅(本名劉傑)是年輕遊戲主播，於2024年4月因情感糾紛跳江自殺。他的死在社群媒體上引發大量針對女性的攻擊，儘管警方澄清其前女友並無不當行為。

這事件揭示了中國社會中日益增長的性別緊張與孤獨感。詐騙案件頻傳，尤其是所謂“殺豬盤”-犯罪集團假扮女性誘騙男性轉帳。中國男性人口長期過剩，2020年人口普查顯示，約有3,000萬男性面臨婚姻困境，尤其在農村地區，30歲以上單身男性難覓食伴侶。

中國社會正面臨性別關係的深刻轉型，如何在保障個人自由與社會和諧之間取得平衡，仍是亟待解決的議題。 NZZ

這現象部分源自於1980-2015年實施的獨生子女政策，導致性別比例失衡。中國傳統婚姻觀念要求男性提供經濟保障，如聘金和住房，加劇了年輕男性的壓力。同時，女性則因教育程度提高和對婚姻角色的重新定義，越來越傾向於晚婚或不婚。 2021年中國共青團調查顯示，近44%的18-26歲女性不願或不確定是否結婚。

儘管中國政府打壓女權活動，但女性自我意識的提升已在文化領域顯現。近期上映的女性題材影片和反家暴立法反映出社會在變遷。而《報復拜金女》這類遊戲的流行，則暴露出部分男性對女性獨立的焦慮與抗拒。

全球90%的抗生素產自中國。 KEYSTONE

“中國能在幾週內使我們陷入供應危機”

瑞士電信網路服務供應商電子資訊平台Bluewin.ch 8月11日發布的、名為《中國能在幾週內使我們陷入供應危機》的文章指出，各國對中國和印度藥品的高度依賴可能給自身帶來致命後果。

製藥專家Nam Trung Nguyen發出警告：如果地緣政治緊張局勢加劇，可能會導致危及生命的藥品供應短缺，例如手術可能因為缺乏麻醉劑而推遲。目前，瑞士已經缺貨約700種藥物，其中包括至關重要的抗生素和止痛藥。

“德國的Stada公司在東歐投資時曾遭到嘲笑。如今，(這一決策讓)他們比競爭對手更具獨立性，同時受益於低廉的工資和良好的聲譽。” Nam Trung Nguyen，製藥業專家

文章寫到，全球抗生素產量的90%來自中國。 2016年，一家中國工廠發生爆炸，導致全球70%的重要儲備抗生素供應中斷。如果中國利用這種依賴關係進行政治博弈，其他國家可能在幾週內就陷入供應危機。

Nam Trung Nguyen認為，美國的關稅戰可能為製藥業行業帶來轉機：一邊，特朗普希望諾華和羅氏等製藥巨頭在美國生產，以創造就業機會；另一邊，製藥企業也希望降低對中國市場的依賴-這是一種雙贏的局面。

Nam Trung Nguyen建議製藥公司把工廠建在政治穩定但成本低廉的地區，例如東歐或巴爾幹半島。轉移生產基地需要十幾年、二十年的時間。 「但我們必須現在就開始行動-這關乎所有人的健康。」 Nam Trung Nguyen強調。 ( bluewin.ch外部链接/德)

以下均为简体报道：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

