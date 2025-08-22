瑞士媒體：瑞士腕錶「瞇瞇眼」廣告引軒然大波，斯沃琪集團致歉

斯沃琪因一則涉嫌種族歧視的廣告而激怒了中國 KEYSTONE

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。斯沃琪在中國因一則涉嫌種族歧視的廣告而激怒了其最重要的市場-中國，令其在中國市場的逆境雪上加霜；美國一直強烈抗議中國的網路攻擊。如今，北京開始反擊；中國軍艦撞了中國海警巡邏船-怎麼回事？

12 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

中國廣告災難：“斯沃琪首席執行官海耶克現在應該承擔責任”

瑞士免費通勤小報《20分鐘報》(20 Minuten)8月19日發布題為《中國廣告災難：「斯沃琪執行長海耶克現在應該承擔責任」》的文章，報道了斯沃琪(Swatch)在中國因一則涉嫌種族歧視的廣告而激怒了「其最重要的市場-中國」的事件。

在相關廣告中，一位亞洲模特兒用手提將眼角外拉，顯出瞇瞇眼的樣子，被中國人認為帶有種族歧視的意味。斯沃琪新聞辦公室表示，公司對斯沃琪Essentials系列產品圖片中模特兒形象問題十分重視。「我們正在極其謹慎地處理此事，並已在全球範圍內刪除了所有相關材料。我們深表歉意。」

根據行銷專家Felix Murbach分析，相關廣告背後沒有任何意圖，而只是粗心大意。「像這樣的跨國公司通常擁有創意團隊，他們自以為廣告主題很酷，但卻沒有充分融入當地規範或文化。」

“像斯沃琪這樣的公司不應該出這種錯誤，在品牌傳播中，重要的是效果，而不是意圖。” Felix Murbach，行銷專家Felix Murbach

《蘇黎世高原/烏斯特日報》(Zürcher Oberländer/Anzeiger von Uster)的相關文章將此事件同H&M、耐吉和阿迪達斯2021年因公開批評新疆涉嫌侵犯人權而遭到大規模抵制的先例聯繫起來，認為「這是近年來中國消費者因認為全球品牌抵制文化或侵犯國家利益之一的犯罪行為之一。」

Murbach接受《20分鐘》報採訪時表示，挽救形象將是當前一項重大挑戰。 「斯沃琪集團首席執行官尼克·海耶克應該站出來表達歉意。這事關重大，公關的陳詞濫調根本不夠。」

《一瞥報》 (Blick)在相關報道(德)外部链接中強調，斯沃琪極度依賴中國市場。但其銷售額卻在過去六個月急劇下滑。「瞇瞇眼」廣告的慘敗令其在中國市場的逆境雪上加霜。 ( 20分鐘外部链接/德)

美國長期以來一直對中國的網路攻擊提出強烈抗議 KEYSTONE

美國一直強烈抗議中國的網路攻擊。如今，北京開始反擊。

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)日前發布了一篇關於「美中公開指責對方網路攻擊」的報道：美國長期以來一直對中國的網路攻擊提出強烈抗議。如今，北京方面開始反擊。

文章指出，美國透過網路行動對中方政府機構或軍工企業進行間諜活動，這點不容置疑。但數值令人關注的是，中國正越來越多地公開此類攻擊，且矛頭直指美國。例如，中國國家互聯網應急中心稱，美國情報機構自2022年7月起入侵了中國一家重要軍工企業的IT系統。

事實上，某國公開將網路攻擊歸咎於另一國家(即所謂的「公開歸因」)，這在全球極為罕見。但美國一直是個例外。自2013年以來，美國一直公開譴責網路攻擊的做法。例如，美國網路安全公司Mandiant就指責中國解放軍61398部隊應該對全球140起網路攻擊負責。

對政府機構而言，公開指控通常是一種政治手段。中國長期以來一直對「公開歸因」持謹慎態度，但這一情況最近有變：除了上述中國軍工企業被攻擊的案例外，中國政府還多次公開提到美國技術產品可能存在後門。文章還指出，中國的歸因聲明通常很少公佈技術細節-這可能是為了不向美國透露具體哪些行動已被揭穿。

「北京透過對華盛頓的指控，建構了與『中國產品不安全』這個美國敘事』相抗衡的『中國敘事』」。 《新蘇黎世報》

文章最後寫道，公開歸因還可能帶來實際的結果：7月初，應美國要求，義大利當局逮捕了一名涉嫌自2020年起參與網路間諜活動的中國人。類似的情況也可能發生在美國公民身上。總之，美國和中國在這個領域的衝突可能會進一步升級。 ( NZZ外部链接/德)

中國軍艦「桂林號」在斯卡伯勒淺灘與中國3104號海警船相撞 KEYSTONE

中國軍艦撞了中國海警巡邏船-怎麼回事？

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)發布題為《中國軍艦撞上了中國海岸警衛隊艦船-怎麼回事？》的文章，就8月11日中國軍艦「桂林號」在斯卡伯勒淺灘(中國稱黃岩島，馬尼拉與北京之間的南海爭端在此地時有發生)與中國3104號海警船相撞的事件進行了報導。

“兩艘較大的中國艦艇以這種速度和方式對菲律賓海岸警衛隊艦艇進行夾擊，顯然違反了安全航行規則。” Kyle Parada，菲律賓海軍前分析師

根據文章介紹，自2012年以來，中國實際上控制了斯卡伯勒淺灘。「裝備精良的中國海警經常騷擾菲律賓漁民、漁業管理局和海警的船隻」。在8月11日的碰撞中，兩艘中國船隻原本試圖夾擊菲方護送漁民的海警船BRP蘇魯安號，結果撞上了彼此。中國海警3104號巡邏船的艦艏被嚴重撞毀，不清楚是否有傷亡。

中國外交部發言人隨後證實，與菲律賓發生海上衝突，但並未提及兩艘中國船隻相撞的事。兩艘中國軍艦相撞，肯定會讓中國海軍高層大為光火。

“我懷疑，在這起事件中，一位過於激動的船長在愛國熱情的驅使下，超越了交戰規則。” Ray Powell， 「海光基金會」(Sealight Foundation)負責人

文章寫道，中國海軍和海岸警衛隊越來越頻繁地在斯卡伯勒淺灘以及呂宋海峽開展行動，而這並非巧合：呂宋海峽位於菲律賓北部與台灣之間。菲律賓總統馬可斯曾表示，菲律賓將不可避免地被捲入台灣衝突，而北京則稱菲方在「玩火」和干涉內政。 ( NZZ外部链接/德)

以下均为简体报道：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于8月28日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部