瑞士媒體：習近平2027年會攻打台灣嗎？

週末在台灣金門：在導致全球性衝突的邊緣

瑞士法語區權威報紙《時報》(Le Temps)於8月2日發表了題為《週末在台灣金門：在導致全球性衝突的邊緣》的文章，報道了該報記者在金門的採訪見聞及對台海衝突的分析。

文章先回顧了歷史：中華人民共和國成立之後，國民黨和共產黨軍隊在金門激戰，一直持續到1950年夏天。1958年，北京下令在44天內發射了超過50萬枚砲彈。砲擊持續了整整十年，策略從殲滅轉向心理戰。如今，戰火早已停歇，金門的海岸防衛隊配備美式短程飛彈發射器，防禦的象徵意義大於實際作用。

“戰爭已成為過去…… 我們金門不再是戰略焦點。還有什麼可擔心的？現代戰爭是導彈，是海軍：目標是台灣。” 金門清金門鎮總兵署警衛吳女士

《時報》也寫到，習近平已部署其軍隊做好2027年攻打台灣的準備，以實現「統一」。為什麼是2027年？那一年是中國人民解放軍建軍一百週年。「中國軍事崛起令人矚目，尤其是在海上領域，第三艘航空母艦正在建造，數百枚飛彈已經瞄準台灣。」2027年也是下屆中共二十一大召開的年份。「習近平希望獲得第四個總書記任期。如果面臨挑戰，’奪回台灣’將為他的連任提供合法性。」

如果中國對台灣開戰，美國是否會進行軍事幹預？「這仍然是一個謎。華盛頓一直在以『戰略模糊』的方式安撫著北京… 一些人認為，美國總統反复無常的性格為北京提供了一個採取行動的歷史性機遇。」《時報》寫道，中美圍繞台灣問題的衝突是引發世界大戰的主要風險之一。

但是台北國防安全研究院的專家洪子傑則認為，中國不太可能在未來兩年內發動襲擊，原因有三：首先，中國沒有足夠的艦船以實現成功登陸；其次，中國軍隊正處於後勤重組之中；最後，習近平的軍隊深陷內部鬥爭。( Le temps外部链接/法)

暗殺、縱火、非法剝削……迫使當局加強反黑力度。 KEYSTONE

中國黑幫如何爭奪義大利快時尚控制權

瑞士電信網路服務供應商電子資訊平台Bluewin.ch於8月4日以《中國黑幫如何爭奪義大利快時尚控制權》為題，就近日發生在義大利華人黑幫之間的喋血事件進行了報道。暗殺、縱火、非法剝削……迫使當局加強反黑力度。

文章寫道，一場「衣架戰爭」正在佛羅倫薩北部的普拉托肆虐，將這個「歐洲最大的服裝製造中心」變成了」中國黑幫勢力互相廝殺的戰場」。對幫派頭目來說，掌控普拉托意味著能夠管控歐洲的大部分地區。

普拉托是歐洲最大的華人聚落之一，那裡5,000家服裝和針織品公司中的大多數是由中國公司經營的小型分包商，生產低成本快時尚產品，最終銷往歐洲各地。其布料從中國走私，逃避關稅和稅收，利潤則透過非法資金轉移回中國。該行業主要依賴來自中國和巴基斯坦的廉價勞動力，他們每週工作7天，每天工作13個小時，每小時工資約3歐元。

“這場’犯罪升級’甚至已經跨越意大利邊境，波及到法國和西班牙。” Luca Tescaroli，普拉托市反黑檢察官

近幾個月來，普拉託的華裔商人和工人不斷遭到毆打或威脅，汽車和倉庫也被縱火焚燒。除了爭奪服裝市場和貨運控制權之外，華人黑幫還在促成不同國籍工人的非法移民，以供給普拉托複雜經濟體系內的工業需求。此外，華人黑幫也滲透進了非法賭場、賣淫和販毒等產業。 ( Bluewin.ch外部链接/德)

中國佛教協會已取消釋永信受戒僧身分 。 KEYSTONE

少林寺方丈釋永信遭調查，醜聞震動中國佛教界

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)7月底對少林寺住持釋永信被查事件進行了報道：中國佛教界最具爭議人物之一、少林寺方丈釋永信，因涉嫌挪用調查。與多名女性保持不正當關係並育有私生子，遭到中國國家機關聯合調查。中國佛教協會已取消其受戒僧身份，稱其行為「極其惡劣，嚴重損害佛教界聲譽」。

釋永信曾被譽為「和尚CEO」，將少林寺打造成全球品牌。他在1994年將「少林」註冊為商標，創辦多家公司，推動寺院商業化，每年吸引數百萬遊客，年收入估計達數千萬美元。少林寺在德國、奧地利和美國設有分院，甚至吸引普丁等政要參訪。

然而，釋永信的私德問題早在2015年即被曝光，當時有僧侶舉報其生活放蕩、挪用資金、育有私生子，但官方最終未予追責。如今，隨著中國政府加強財政緊縮、打擊奢靡之風，釋永信的「和尚企業家」形像已不再適合時代氛圍。

報道指出，釋永信是少林寺商業化的關鍵人物，行為早已引發信眾質疑。

瑞士電視台SRF外部链接、《Tagesschau》外部链接等多家媒體也在其國際新聞中提及此案，強調釋永信的倒台象徵中國宗教機構與國家權力之間複雜關係的轉變。

目前，釋永信已被解除職務，少林寺的未來或將由政府更直接掌控。此案不僅是宗教醜聞，更反映出中國地方政府在財政壓力下對傳統文化資產的重新佈局。 ( NZZ外部链接/德)

