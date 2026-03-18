瑞士滑雪度假村缆车吊舱坠落，一人死亡

涉事滑雪缆车是2015 年开通的 Titlis Xpress Trübsee-Stand线路。 Keystone-SDA

瑞士滑雪胜地恩格尔贝格(Engelberg)的一个缆车吊舱于3月18日11时30分左右发生坠落事故，已造成一人死亡。事故原因尚待确定。据报道，事发时风力强劲。

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蒂特利斯缆车公司(Titlisbahnen，又称铁力士山缆车公司)发言人向瑞士通讯社Keystone-ATS证实了《一瞥报》(Blick)网站首先发布的报道，该网站上发布的一段视频显示，缆车吊舱脱落后从积雪覆盖的山坡上翻滚而下。

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尼德瓦尔登州警方透露，事故发生时，车厢内有一名乘客。紧急救援人员随即抵达现场，但伤者因伤势过重不幸身亡。死者身份尚未确认。

据《一瞥报》报道，涉事滑雪缆车是2015 年开通的 Titlis Xpress Trübsee-Stand线路。据恩格尔贝格度假村网站称，该缆车的每个吊厢可搭载8人。

恩格尔贝格-铁力士山是瑞士中部最大的滑雪胜地，拥有82公里的标记雪道，海拔高度从1000米到3000米不等。

瑞士联邦气象与气候局在此之前发布了二级大风预警，预警级别为“中等危险”。由于强风预报，当地多条滑雪缆车线路于当日关闭。

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