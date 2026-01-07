瑞士火灾酒吧连续6年未接受过消防安全检查

2019年以来，“星座”酒吧一直未接受过消防安全检查。 Keystone-SDA

连续数日，发生在克莱恩-蒙塔纳(Crans-Montana)镇“星座”酒吧跨年夜的火灾一直是瑞士民众关注的焦点。这场历史性的悲剧究竟是经营者的疏忽，还是监管方的漏洞？

“星座”酒吧最近一次接受消防安全检查是在2019年。该镇委员会表示，对2020年到2025年期间，疏于履行定期检查职责深表遗憾。

镇政委员会在1月6日举办的新闻发布会上表示，该酒吧的消防安全措施分别在2016年、2018年和2019年接受了检查。检查结论要求其进行“局部整改”，但声明中未详细说明整改内容。委员会对此后未再进行检查“深表遗憾”。

克莱恩-蒙塔纳镇长尼古拉·费罗(Nicolas Féraud)在同日接受媒体采访时表示，酒吧经营方存在过失，其草率行为置顾客和员工的安全于不顾。

他提到，镇政安全部门“从未接到过有关酒吧安全隐患的警报”，并确认酒吧地下室设有紧急出口，但无法说明出口处于开启、关闭还是被堵塞状态。

据地方政府表示，此类规模的场所配备一个灭火器已足够。据其了解，“星座”酒吧并未安装警报系统，且认为此类场所无需配备该系统。

禁止使用烟火装置

镇政府宣布，全镇范围内的封闭场所禁止使用任何形式的烟火类装置。

镇政府同时决定委任专业外部机构立即对全镇所有公共场所开展消防安全检查，包括材料质量检测—尽管该检测并不在法律强制要求范围内。

克莱恩-蒙塔纳镇政府在新闻稿中声明，仅2025年就在辖区内进行消防安全检查共计1’400次，但也“深感遗憾，在2020年到2025年期间，疏于对‘星座’酒吧履行定期检查职责。”

最多容纳200人

1月6日，镇政府官员向检察官办公室(Public Prosecutor’s Office)提交了掌握的事实证据资料，共计60份文件。这项调查覆盖了近60年的镇档案材料，详细记录了与该酒吧有关的行政手续，包括其开业(1967年)及改造(2015年)。两段历史均早于克莱恩-蒙塔纳镇政府2017年的建制。

调查报告显示，酒吧一楼区域最多可容纳100人，地下室区域容纳上限也是100人。据镇政府表示，2025年9月，一家外部专业机构曾对“星座”酒吧进行过噪声检测，并“确认其符合抗噪标准，且并未发现存在其他问题”。

镇政府强调：“法庭将就其疏忽行为与最终悲剧是否存在因果联系做出裁定”，并表示：“将承担法庭认定的全部责任，并继续竭尽全力确保此类悲剧不再重演。”

