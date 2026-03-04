The Swiss voice in the world since 1935
瑞士联邦法院认定：长期新冠为护士职业病

护士罹患的长期新冠(Long Covid)被确认属于职业病。
长期新冠(Long Covid)是指感染新冠病毒后症状持续数月甚至更长时间的一种后遗症，患者可能长期面临疲劳、呼吸困难、注意力不集中等问题。瑞士巴塞尔保险公司(Baloise Insurance)必须承认日内瓦一名护士所患的长期新冠为职业病，并继续向其支付养老金。瑞士联邦最高法院驳回该保险公司的上诉。

这名来自日内瓦的医院员工于2020年4月感染新冠病毒。他曾护理感染者，并需照料因该疾病去世的患者。这名护士在巴塞尔保险公司投保了工伤事故及职业病保险。

该保险公司于2024年撤销其最初对职业病的认定及相关养老金给付。日内瓦有管辖权的法院裁定支持该护士的上诉。瑞士联邦最高法院现已驳回保险公司的上诉。

法院援引其此前关于医院员工长期新冠及其是否构成职业病问题的判例，并指出保险公司作出新决定的法定条件未被满足，因此驳回其上诉。

