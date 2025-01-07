瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额

Migros首席执行官马里奥·伊尔明格。 Keystone / Michael Buholzer

瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。

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今年伊始，瑞士对跨境购物的增值税免税额度就从300瑞郎(约合人民币2435元)减少至150瑞郎(约合人民币1217元)。“若能降至50瑞郎(约合人民币406元)会更理想，”伊尔明格在接受瑞士媒体CH Media采访时说道。

Migros的这位老板对集团2024年的业务表现感到满意。据他估计，销售额将略高于去年的320亿瑞郎(约合人民币2597亿元)。

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运营成绩也应稳定或优于2023年。2023年由于大额特别折旧，Migros的利润仅为1.75亿瑞郎，较往年大幅下降。伊尔明格强调，2024年不太可能面临类似负担。

Migros仍与瑞士民众保持着紧密的纽带，伊尔明格指出。“几乎每个家庭都与Migros有联系，”他说道。这种联系不仅限于超市，尤其是有移民背景的家庭，通常都是借助Migros的语言课程初步了解到瑞士文化。

削减成本措施

尽管如今更侧重在线解决方案和应用程序，但Migros俱乐部学校(Migros Klubschule)的语言课程并未受到当前削减成本措施的影响。伊尔明格进一步保证：“语言学校当然不是自负盈亏的。但这一教育服务是我们的文化承诺的最重要支柱之一。”

尽管采取了紧缩措施，Migros仍计划进行大规模投资。根据公司去年10月的公告，未来五年内将对350家现有超市做现代化改造。此外，Migros还计划新开140家超市，将分店总数从790家增至930家，仅新开业分店的投资额就将达到20亿瑞郎(约合人民币162亿元)。

伊尔明格承认，这个项目并不容易，但他认为，凭借十个地区性合作社的本地化优势及其对区域建筑法规的熟悉，成功的把握很大。“每年新开30家分店是现实的，”这位首席执行官表示。

Migros是家什么样的瑞士企业？ Migros是瑞士最大的零售企业，1925年由Gottlieb Duttweiler创办，当时只是一个没有中间商的销售组织，1941年公司改制为合作社；

作为合作社联盟，Migros在瑞士拥有700多家店铺，包括超市、百货商店和专业店铺等；

Migros不仅专注于零售业务，还涉足教育、金融、旅游等领域。 例如，Migros俱乐部学校提供语言课程和文化培训，Migros银行为客户提供金融服务。