瑞士高校高额学费挡不住外籍学子的求学热情

去年12月，瑞士联邦理工学院宣布，计划从2025年秋季新学期起向外国学生收取三倍的学费。这么高的费用，留学生们望而却步了吗？

尽管学费涨了两倍，瑞士苏黎世联邦理工学院仍吸引了大批外籍学生就读。据学院数据统计，今年外籍学生注册人数与去年基本持平。

持有外国高等教育入学资质证书的新本科生，秋季新学期的学费将首次从730瑞郎上涨到2’190瑞郎(约从人民币6’521元涨到19’560元)。

苏黎世联邦理工学院院长Günther Dissertori在相关新闻稿中表示：“短时间内还无法判断学费涨价带来的实际影响。”并补充，校方将密切关注未来几年外籍学生选择就读该校的情况。

本学期约有3’650名本科新生已注册入学，与去年的人数基本相同。学院表示，继前一年13%的强劲增长之后，本科新生的人数相对稳定。不过该数据有可能还会变化，并非所有注册的学生都会实际入学。

新闻稿称，80%的新本科生是在瑞士高中毕业。其余20%则在其他国家完成了相关学业，主要来自德国或奥地利。

去年12月，瑞士联邦理工学院董事会宣布，将非瑞士高中毕业生的学费从730瑞郎提高到2’190瑞郎。此番学费上涨是由于联邦紧缩计划减少了对联邦理工学院的拨款，迫使高校增加收入来源。

针对外籍学生的学费上涨也获得了议会支持。联邦议会于去年9月对《瑞士联邦理工学院法》进行了相应修订。