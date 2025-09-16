瑞士高校高额学费挡不住外籍学子的求学热情
去年12月，瑞士联邦理工学院宣布，计划从2025年秋季新学期起向外国学生收取三倍的学费。这么高的费用，留学生们望而却步了吗？
尽管学费涨了两倍，瑞士苏黎世联邦理工学院仍吸引了大批外籍学生就读。据学院数据统计，今年外籍学生注册人数与去年基本持平。
持有外国高等教育入学资质证书的新本科生，秋季新学期的学费将首次从730瑞郎上涨到2’190瑞郎(约从人民币6’521元涨到19’560元)。
苏黎世联邦理工学院院长Günther Dissertori在相关新闻稿中表示：“短时间内还无法判断学费涨价带来的实际影响。”并补充，校方将密切关注未来几年外籍学生选择就读该校的情况。
相关内容
外国留学生到瑞士上大学是容易还是困难？
本学期约有3’650名本科新生已注册入学，与去年的人数基本相同。学院表示，继前一年13%的强劲增长之后，本科新生的人数相对稳定。不过该数据有可能还会变化，并非所有注册的学生都会实际入学。
新闻稿称，80%的新本科生是在瑞士高中毕业。其余20%则在其他国家完成了相关学业，主要来自德国或奥地利。
相关内容
瑞士联邦理工学院：外国学生将缴纳三倍学费
去年12月，瑞士联邦理工学院董事会宣布，将非瑞士高中毕业生的学费从730瑞郎提高到2’190瑞郎。此番学费上涨是由于联邦紧缩计划减少了对联邦理工学院的拨款，迫使高校增加收入来源。
针对外籍学生的学费上涨也获得了议会支持。联邦议会于去年9月对《瑞士联邦理工学院法》进行了相应修订。
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。