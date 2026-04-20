瑞士高山旋转餐厅将迎来全新面貌

下瓦尔登州：告别石丹峰上的旋转餐厅。 Keystone-SDA

自1893年起，敞篷木制车厢就开始载着踏青的游客从施坦斯(Stans)驶往石丹峰(Stanserhorn)了。站在敞篷车顶平台，耳边是130年来索道缆车上升时发出的辘辘声。拂面的清风，尽收眼底的美景，以及在山顶旋转餐厅“Rondorama”享用的美食是每个前往石丹峰的游客独特的记忆。

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如今，这个位于峰顶的全景旋转餐厅即将被全新的建筑取代。

这座2001年开业的、位于1898米处的旋转餐厅于很快将被耗资3400万瑞郎(约合人民币2.9亿元)的新项目取代。

格劳宾登州的Weitschies Krähenbühl公司负责新建筑的设计。近日，项目计划由石丹峰铁路公司正式对外公布，并预计于2028年至2030年间竣工。

据悉，该建筑将采用三层结构，全新的木料建材和玻璃幕墙将与周围的阿尔卑斯山地景观相得益彰。

铁路公司表示，现有的Rondorama全景旋转餐厅仅用4个月建成、耗资450万瑞郎(约合人民币3890万元)，已不再符合现代标准。

此外，随着新型CabriO双层缆车的投入运营，游客数量激增也是重建原因之一。

新建筑群落成后，预计包含一家拥有120个座位的自助餐厅、一家设有60个座位的服务式餐厅、可容纳150人的宴会厅，及可举办研讨会的会议室。此外，两个全景露台也在设计计划内。

尽管进行了扩建，宣传方仍强调，这座位于瑞士中部阿尔卑斯山脉的高峰并无意吸引大量游客。

石丹峰地铁公司特别指出，这条极具特色的缆车线路的运力仍然十分有限，每小时最多可运送234人。

项目施工期间，游客仍可前往石丹峰参观，不过运力会有所缩减。新项目的融资方案仍待进一步敲定。

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