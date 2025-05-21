绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令

在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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据索托莫研究所(Sotomo research institute)发布的相关报告显示，人们对校内禁止使用手机的支持率几乎一样高。以上调研结果表明，需要采取更多措施为儿童和青少年上网保驾护航。
此外，85%的受访者认为，儿童对上网面临的安全隐患了解不足。不仅如此，大约三分之一的受访未成年人家长表示，无法为自己的孩子提供充分保护。
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瑞士酝酿针对儿童的社交媒体禁令
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瑞士议会联邦院希望保护儿童及青少年免受抖音海外版TikTok、Instagram等社交媒体的不良影响。
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总体来看，43%的受访者对网络霸凌(cyberbullying)表示忧虑。网络诱奸(以发生性关系为目的，通过网络对儿童进行操控)(40%)以及儿童接触不当性内容(37%)亦被视作网络危险。超过三分之一的参与调查者认为，过度使用网络也给青少年造成重大挑战。
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TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安
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作为新闻来源，社交媒体在当下发挥出的作用越来越大，甚至成为了某些年轻人获取信息的主要渠道。与此同时，西方国家的各个党派也纷纷以社交媒体作为宣传工具，以期扩大话语权和影响力。然而，作为中国开发的社交平台，抖音的海外版本TikTok却因其算法被质疑影响选举和传播有害内容而正在接受调查。
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索托莫研究所网络焦虑监测项目(Cyber Worry Monitor)的相关调查于2月26至3月10日展开。来自瑞士德语区和法语区的约1’700名成年人参与了此次调查。
2025年3月，全国政协委员建议借鉴澳大利亚、法国等国的做法，立法禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。
尽管政府采取了多项措施，但在实施过程中仍面临许多挑战。例如，实名认证制度存在漏洞，未成年人可能通过借用他人账号等方式绕过限制。此外，全面禁止可能导致青少年转向更隐蔽、监管难度更大的网络平台，增加接触不良信息的风险。
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瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
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伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。
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卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
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与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。
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瑞士职场人最看重工作氛围
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据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。
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苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
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苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。
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瑞士新生儿偏爱周五出生
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根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。
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对已婚夫妇实行个人征税：瑞士议会新进展
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5月7日，瑞士国民院在对已婚夫妇实行个人征税问题上取得进展，并提出一项折中方案以应对联邦税收损失。
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2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛
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五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。
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日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
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上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。
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瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
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从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。
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瑞士采取行动禁止掌掴儿童
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瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。
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社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
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瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。
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