绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令

大多数瑞士居民支持禁止16岁以下青少年使用社交媒体。 Keystone-SDA

在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。

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据索托莫研究所(Sotomo research institute)发布的相关报告显示，人们对校内禁止使用手机的支持率几乎一样高。以上调研结果表明，需要采取更多措施为儿童和青少年上网保驾护航。

此外，85%的受访者认为，儿童对上网面临的安全隐患了解不足。不仅如此，大约三分之一的受访未成年人家长表示，无法为自己的孩子提供充分保护。

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总体来看，43%的受访者对网络霸凌(cyberbullying)表示忧虑。网络诱奸(以发生性关系为目的，通过网络对儿童进行操控)(40%)以及儿童接触不当性内容(37%)亦被视作网络危险。超过三分之一的参与调查者认为，过度使用网络也给青少年造成重大挑战。

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索托莫研究所网络焦虑监测项目(Cyber Worry Monitor)的相关调查于2月26至3月10日展开。来自瑞士德语区和法语区的约1’700名成年人参与了此次调查。

中国的情况 2025年3月，全国政协委员建议借鉴澳大利亚、法国等国的做法，立法禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。 尽管政府采取了多项措施，但在实施过程中仍面临许多挑战。例如，实名认证制度存在漏洞，未成年人可能通过借用他人账号等方式绕过限制。此外，全面禁止可能导致青少年转向更隐蔽、监管难度更大的网络平台，增加接触不良信息的风险。