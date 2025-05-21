The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻

绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令

大多数瑞士居民支持禁止16岁以下青少年使用社交媒体。
大多数瑞士居民支持禁止16岁以下青少年使用社交媒体。 Keystone-SDA

在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

据索托莫研究所(Sotomo research institute)发布的相关报告显示，人们对校内禁止使用手机的支持率几乎一样高。以上调研结果表明，需要采取更多措施为儿童和青少年上网保驾护航。

此外，85%的受访者认为，儿童对上网面临的安全隐患了解不足。不仅如此，大约三分之一的受访未成年人家长表示，无法为自己的孩子提供充分保护。

相关内容

总体来看，43%的受访者对网络霸凌(cyberbullying)表示忧虑。网络诱奸(以发生性关系为目的，通过网络对儿童进行操控)(40%)以及儿童接触不当性内容(37%)亦被视作网络危险。超过三分之一的参与调查者认为，过度使用网络也给青少年造成重大挑战。

相关内容
今年1月，出于在监控与国家安全问题上的担忧，美国政府对TikTok几乎实行了全面禁止。

相关内容

TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安

此内容发布于 作为新闻来源，社交媒体在当下发挥出的作用越来越大，甚至成为了某些年轻人获取信息的主要渠道。与此同时，西方国家的各个党派也纷纷以社交媒体作为宣传工具，以期扩大话语权和影响力。然而，作为中国开发的社交平台，抖音的海外版本TikTok却因其算法被质疑影响选举和传播有害内容而正在接受调查。

更多阅览 TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安

索托莫研究所网络焦虑监测项目(Cyber Worry Monitor)的相关调查于2月26至3月10日展开。来自瑞士德语区和法语区的约1’700名成年人参与了此次调查。

2025年3月，全国政协委员建议借鉴澳大利亚、法国等国的做法，立法禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。

尽管政府采取了多项措施，但在实施过程中仍面临许多挑战。例如，实名认证制度存在漏洞，未成年人可能通过借用他人账号等方式绕过限制。此外，全面禁止可能导致青少年转向更隐蔽、监管难度更大的网络平台，增加接触不良信息的风险。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
24
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
2
4 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

5名被告被指控诱拐146名中国女性至瑞士，迫使其从事卖淫活动。Keystone-SDA

相关内容

瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案

此内容发布于 伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。

更多阅览 瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
卢塞恩市中心一直都是旅游大巴繁忙的中转站。

相关内容

卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入

此内容发布于 与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。

更多阅览 卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
对瑞士职场人来说，职场氛围比薪水更重要。

相关内容

瑞士职场人最看重工作氛围

此内容发布于 据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。

更多阅览 瑞士职场人最看重工作氛围
2’000万瑞郎(折合人民币1.7亿元)的框架信贷额度以大约800份申请提交并获批的假设为前提。

相关内容

苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿

此内容发布于 苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。

更多阅览 苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
瑞士：工作日出生率高于30%。

相关内容

瑞士新生儿偏爱周五出生

此内容发布于 根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。

更多阅览 瑞士新生儿偏爱周五出生
莱茵河右岸小巴塞尔地区(Kleinbasel)街道上正在举行欧洲歌唱大赛盛大的巡游活动。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛

此内容发布于 五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛
日内瓦关税会谈之后，中美两国态度乐观。

相关内容

日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！

此内容发布于 上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。

更多阅览 日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
瑞士多个州着手解决在校使用手机问题。

相关内容

瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

此内容发布于 从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。

更多阅览 瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。

相关内容

社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

此内容发布于 瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
瑞士多个州着手解决在校使用手机问题。

相关内容

瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

此内容发布于 从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。

更多阅览 瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团