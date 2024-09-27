谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？

一名涉嫌在瑞士非法使用“Sarco”自杀胶囊舱而被警方现场逮捕的一人现已依法被取保候审。沙夫豪森州检察官办公室表示，本周早些时候被警方拘捕的其余数人，目前均已获释。
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瑞士资讯社会话题简讯
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沙夫豪森州检察官彼得·斯蒂克(Peter Sticher)于本周四(9月26日)向瑞士新闻通讯社Keystone-SDA证实，其已针对涉案嫌疑人提起审前羁押的请求。然而，他并没有提供有关案件的更多细节，譬如具体有几人被警方逮捕。管辖法院将在48小时内处理该申请。
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自由至上的瑞士为何反对使用自杀胶囊舱
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瑞士允许安乐死，现在有人发明了一种“Sarco”自杀胶囊舱，希望能在瑞士最先投入使用，但这却遭到了瑞士各州的抵制。就连安乐死组织也对这一被称作“安乐死特斯拉”的自杀胶囊舱持强烈反对态度。
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沙夫豪森州检察官办公室已经以煽动或协助以及教唆自杀的罪名，对被捕者提起了刑事诉讼。
本周，全权负责“Sarco”自杀胶囊舱运营的组织“最后一程”(The Last Resort)的内部人员公开宣布称，已有四人遭警方逮捕。除该组织联席主席弗洛里安·威尔莱特(Florian Willet)外，据称还有两名律师和一名荷兰籍摄影师被警方缉捕。
就在本周一(9月23日)，沙夫豪森州检察官斯蒂克从一名律师处获悉，“Sarco”自杀胶囊舱已在其管辖区Merishausen镇附近的一处森林小屋内投入使用。紧急救助部门立即出动，现场缴获并没收了自杀胶囊舱，同时将死者送往苏黎世的法医研究所进行进一步尸检。
死者为64 岁的美国女性
据安乐死组织“最后一程”称，一名64岁的美国女性已使用Sarco自杀胶囊舱自行实施了安乐死。多年以来，她一直饱受免疫缺陷疾病带来的各种后遗症的折磨。Sarco自杀胶囊舱按部就班地在计划内执行了安乐死，从而让这名女性在没有服用任何致死药物的情况下离世。
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安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
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瑞士政府现已认定，3D打印的“Sarco”自杀胶囊舱不符合产品安全标准。
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“最后一程”曾于去年夏天宣布，这种自杀胶囊舱将于今年在瑞士投入使用。随后多个州的检察官办公室-包括此次涉案地沙夫豪森州-相继公开宣称，倘若发现有人在其管辖范围内使用这种胶囊舱，他们势必将提起刑事诉讼。
就在Sarco自杀胶囊舱首次在Merishausen镇的森林小屋内被使用的同时，瑞士联邦公共卫生部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)刚刚在联邦议会质询环节表示，这种自杀胶囊舱不符合瑞士法律规定。
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瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。
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