瑞士人越来越“无肉亦欢”

越来越多的瑞士人放弃吃肉。 Keystone-SDA

在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。

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越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。

圣加伦大学在1月13日公布的报告中表示，弹性素食者的比例显著增加。弹性素食者会有意减少肉类和鱼类的摄入，但没有完全素食。

该调研中对弹性素食者的定义为，一个人每周食用的肉类少于300克，鱼类和海鲜摄入量少于200克。2022年，约18%的受访家庭称采用了弹性素食饮食。2024年，该比例增加到27%。

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相比之下，素食或纯素饮食人群几乎没有增长。素食家庭比例从7.8%小幅增长到8.1%，而纯素食主义家庭占比仍然很少，从0.5%下降到0.3%。

乳制品替代产品：不温不火

研究显示，虽然肉类和鱼类的消费日益减少，但相比之下，乳制品的消费量却始终保持在较低水平。

圣加伦大学表示，尽管植物奶和植物酸奶替代品种类日渐增多，但在瑞士的销售一直不温不火。

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该研究依据《瑞士营养图册》(Swiss Nutrition Atlas)提供的数据。2024年，共有308个家庭参与了调查。调查时间覆盖5月和6月。研究人员在报告中指出，鉴于2024年5月瑞士持续多雨，烧烤季节推迟到来，有可能对消费行为产生了影响，进而影响了调查结果。

中国素食人口统计 有趣的是，尽管全球素食文化风靡，对中国似乎没有产生明显影响。直至目前，中国尚无官方统计的素食人口数据。 根据不同来源的估计，中国的素食者比例在4%至12%之间： 2014年，美国国家公共电台(NPR)报道称，中国的素食者人数已达5000万，占当时总人口的约4%。 2023年，全球统计数据库Statista的调查显示，中国有9%的受访者表示自己是素食者，在全球排名第五。另有报道指出，全球约有18%的人口为素食者，其中中国素食者占比12%，约1.6亿人，位列全球第三。