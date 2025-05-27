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阿彭策尔州村庄被誉为瑞士的“闪电之都”

2024年，共有29’000道雷电划破瑞士天空，比2023年减少12%。
2024年，共有29’000道雷电划破瑞士天空，比2023年减少12%。 Keystone-SDA

去年，瑞士内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)的高登山区(Gonten)每平方公里雷击次数最多。该州东部的另外两个市镇雷电出现频率也很高。

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据雷电信息服务机构Blids和西门子瑞士公司(Siemens Switzerland)近日发布的消息，内阿彭策尔州是瑞士雷击出现最集中的地区。该州东部2024年每平方公里发生2次雷击。

去年，高登地区每平方公里的雷击次数为2.7次；Schwende-Rüte地区以2.13次排在第二；位列第三的是每平方公里1.84次的Schlatt-Haslen小镇。

雷电来临前的预警措施

关注天气预报和预警信息：避免在雷雨天气进行登山、钓鱼、露营等户外活动。雷雨前尽量提前返回安全建筑物内，如发现乌云密布、电闪雷鸣，应立即停止活动，寻找避雷设施完备的建筑物避险。

雷电发生时的户外避险要点

远离高大物体和开阔地带：如孤立大树、电线杆、铁塔、旗杆、水边等。勿在树下或金属棚下避雨。不要靠近山洞、岩缝等半封闭空间(易形成电弧通道)。

不要使用带金属物品：如金属雨伞、登山杖、钓鱼竿、自行车等；远离金属栏杆、铁丝网等导电物；也不要将金属工具扛在肩上行走。

雷电交加时，头、颈、手外如有蚂蚁爬走感，头发竖起，说明将发生雷击。如在空旷的户外，应双脚并拢、蹲下避雷，并丢弃身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等；尽量降低高度，避免“跨步电压”伤害，不可平躺或奔跑。

不要打手机或拨打有线电话(特别是在雷雨时接触耳机、金属外壳设备)。

瑞士法语区受影响较小

位于瓦莱州的孔泰(Conthey)镇受到雷击干扰最少，每平方公里雷电次数为0.16次。同样排在末尾的是纳沙泰尔州的布德里(Boudry)(每平方公里雷击次数为0.18次)和瓦莱州的恩特雷蒙特区(Entremont)(0.2次)。

大部分陆地雷击(即从云层到地面的雷击)发生在伯尔尼州，该州共记录近5000次雷击，占雷击总数的12%。从各地区的绝对数字来看，格劳宾登州的苏塞尔瓦(Surselva)是受影响最严重的地区，共发生了近1000次陆地雷击。

据相关新闻稿介绍，瑞士2024年共遭受雷击29’000次，较2023年减少12%。雷击最频繁的月份是6月，共发生9’500次；最集中的一天是7月31日，共发生3’200次雷击。

奥地利雷电探测与信息系统(Austrian Lightning Detection and Information System , Aldis)和雷电信息服务机构Blid的评估以欧洲约170个测量站的记录数据为基础。

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