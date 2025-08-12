鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅

它的味道会比长相更出色吗？ Keystone-SDA

这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。

7 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Catfish making their way into Swiss restaurants 更多阅览 Catfish making their way into Swiss restaurants

Français fr Le silure se fraye lentement mais sûrement un chemin au restaurant 原版 更多阅览 Le silure se fraye lentement mais sûrement un chemin au restaurant

相关内容

鲶鱼乍看之下确实不太诱人：扁平的大脑袋、布满细齿的大嘴、长鱼须和小眼睛。再加上它能长到2.7米、重达约100公斤的身量，堪称“湖中巨兽”。

但据新闻通讯社Keystone-SDA报道，在瑞士法语区渔民眼中，鲶鱼是“高贵”的鱼类，无论是整块煎、烤、清炖，或切片冷熏、剁碎做馅，都美味十足。有人甚至把它和狗鱼、𩽾𩾌鱼或欧洲鲈鱼相提并论，他们说，鲶鱼的性价比极高。

相关内容

相关内容 鲶鱼：在瑞士水域越来越常见的巨型鱼类 此内容发布于 鲶鱼以吞食它遇到的一切而闻名-人类应该担心吗？瑞士公共电视台RTS潜入罗纳河(Rhône)进行了一番调查。 更多阅览 鲶鱼：在瑞士水域越来越常见的巨型鱼类

扩展至日内瓦湖

过去20年里，鲶鱼逐渐在瑞士湖泊中“崭露头角”。瑞士联邦环境局(FOEN)2023年的最新数据显示，当年瑞士捕获的鲶鱼数量超过7500条，而2003年仅为500条。

虽然早在近半个世纪前，纳沙泰尔湖(Lake Neuchâtel)和穆尔滕湖(Lake Murten)就已是鲶鱼的“老家”，但日内瓦湖却是在上世纪90年代才首次迎来这种鱼类。气候变暖导致湖水升温，促进了鲶鱼在瑞士湖泊的扩散。最初的捕捞记录出现在本世纪初，纳沙泰尔湖和穆尔滕湖于2015年开始出现稳定捕捞，日内瓦湖则始于2020年。

“过去两三年，日内瓦湖的小湖区(Petit-lac)鲶鱼捕捞量激增，因为它们从罗讷河(Rhône)游入，那里的水温也较高，”日内瓦湖跨州渔民联合会主席亚历山大·法耶(Alexandre Fayet)表示。

“在上湖区(Haut-lac，靠近蒙特勒一侧)，鲶鱼捕捞也发展迅速。如果某一年鲈鱼和白梭鱼数量偏少，鲶鱼就更容易直接销售，是很好的替代品，”他补充道。

趋势刚刚开始

“当然，我们目前还需花点功夫才能找到供应鲶鱼的餐厅。但如果我们湖里的鲶鱼数量继续增长，那么它将来一定会越来越常出现在人们的餐盘中”，法耶说。

他解释道：“我认为现在这一趋势才刚刚开始。我们渔民的职责之一，就是推广鲶鱼这样的其他鱼类，告诉大家这种鱼其实非常好。餐厅老板也都愿意配合。”他还亲自送鱼，比如送到沃州布尔西内尔(Bursinel)的一家小旅馆。

法耶每周可轻松捕获三条鲶鱼，他说自己的一位同行甚至每天可捕获100公斤左右。一条鲶鱼平均重量为6-15公斤，市场售价每公斤45-60瑞郎(约合人民币405至540元)，熏制后甚至可卖到70瑞郎(约合人民币630元)。餐厅老板和顾客的反馈都“非常积极”。

相关内容

相关内容 瑞士湖泊变暖导致鱼类物种正在消失 此内容发布于 气候专家估计，日内瓦湖的变暖速度是海洋的4到5倍。因此，像鲈鱼、费拉鱼和北极红点鲑这样的阿尔卑斯湖标志性鱼类在近年来变得越来越罕见。职业渔民正逐渐面临生计消失的难题。 更多阅览 瑞士湖泊变暖导致鱼类物种正在消失

口感出众

法耶指出，鲶鱼“烹制后肉质紧实、入口即化”。纳沙泰尔湖职业渔民协会主席亚历山大·博尼(Alexandre Bonny)也表示：“鲶鱼鱼肉洁白，紧实无刺，口感出众。”

“我平均每周能钓上一两条，其他同行每天都能钓到。频率的提升也与湖中其他高端鱼类数量逐年下降有关，”博尼透露。

“年复一年，渔民们正逐步推广和销售鲶鱼，”他表示。“人们对它越来越感兴趣，也逐渐克服了‘长得丑就不好吃’的偏见。推广鲶鱼需要长期努力，而现在已初见成效，”他最后补充。

瑞士湖泊常见食用鱼种 瑞士湖泊生态多样，出产不少品质上乘的淡水鱼，在本地餐厅和市场上都能找到它们的身影： – 鲶鱼(Silure / Wels) 体型庞大、肉质洁白紧实，近年来因气候变暖而扩散至更多湖泊，价格相对亲民，正成为瑞士法语区的新兴食材。 – 白梭鱼(Féra / Felchen) 又叫“瑞士白鱼”，是日内瓦湖、纳沙泰尔湖等地特产，味道细腻，是瑞士湖鱼料理中的高端代表之一。 – 狗鱼(Brochet / Hecht) 肉质结实、刺少，是传统瑞士淡水鱼之一。常见做法有香煎或鱼排形式，也被称为“贵族鱼”。 – 鲈鱼(Perche / Egli) 体型小巧、肉质细嫩，常以去骨小块油煎(filets de perche)方式出现在餐馆菜单上，尤其在法语区深受欢迎。 – 鳟鱼(Truite / Forelle) 生活在清冷溪流和湖泊中，瑞士高山地区多见。可红烧、清蒸或烟熏，营养丰富，味道柔和。 – 鳗鲶(Silure-glane / Wels) 有时与鲶鱼混用指称，在某些菜单上可见类似称呼，口感相似，适合冷熏或油煎。 信息来源：Swiss Farmers网站外部链接