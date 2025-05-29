冰川崩塌，瑞士布拉滕村大面积遭掩埋

本周三下午(5月28日)，一场冰川的巨大崩塌，将瓦莱州勒奇谷(Lötschental)布拉滕村(Blatten)的大部分地区掩埋在冰、泥和碎石之下。多栋房屋被摧毁，所幸无人受伤。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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周三下午约15:30，位于滑坡区域下方、存在崩塌风险的伯希冰川(Birch Glacier)大面积断裂，整个冰体一瞬间坍塌。这场冰川崩塌引发了里氏3.1级的地震。
社交媒体及瑞士德语区公共广播公司SRF发布了冰川的崩塌的视频，大量碎片以惊人的速度涌向山谷，同时伴随着腾起的滚滚尘雾。
早在周三上午，瓦莱州当局就已宣布勒奇谷进入“特殊状况”。有关部门在一份新闻稿中解释，这一举措是为了“能够在必要时尽快反应，动员多支大规模应急力量(州属控制单位、民防组织，甚至军队)”。
活动加剧
从周二晚间至周三清晨，冰川活动明显增强。
勒奇谷地区应急小组成员费尔南多·莱纳(Fernando Lehner)向瑞士新闻通讯社Keystone-SDA证实，周三凌晨4:00左右发生了一次重大崩塌，“与周二傍晚18:00左右的冰川坍塌规模相似”。这两次坍塌中，冰、岩石与积雪混合的碎片都未波及布拉滕村，而是滑落至雪崩防护栏处被阻截。
周二晚间，崩落的碎片停在距离最外围民宅仅400米之处。周三上午则有部分碎片达到了隆扎河(Lonza)河道。
因冰川又有大块区域断裂，周三下午对这则消息做了更新。
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