« Nous allons construire l’Etat juif israélien » en Cisjordanie

Keystone-SDA

Un ministre israélien a défié ouvertement vendredi Emmanuel Macron et l'ONU en affirmant qu'il n'était pas question de laisser advenir un Etat palestinien en Cisjordanie. Il compte "construire l'Etat juif" dans ce territoire occupé illégalement par Israël depuis 1967

(Keystone-ATS) Cette déclaration survient au lendemain de l’annonce par le gouvernement israélien d’un projet majeur d’expansion de la colonisation juive en Cisjordanie dénoncé par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Ce dernier a appelé Israël à « cesser toutes (ses) activités de colonisation », « illégales et (faisant) obstacle à la paix ».

M. Macron a déclaré lui vendredi que la reconnaissance d’un Etat palestinien n’était « pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique », tout en énumérant plusieurs conditions pour franchir le pas, avant une conférence à l’ONU sur le sujet à laquelle il doit participer le 18 juin.

« Un Etat palestinien sur le papier »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lui a répondu de l’avant-poste de colonisation de Sa-Nur, dans le nord de la Cisjordanie, que le gouvernement israélien comptait élever au rang de municipalité autonome en vertu de son plan annoncé la veille.

Sa-Nur est une ancienne colonie démantelée par Israël en 2005 dans le cadre du plan de retrait unilatéral de la bande de Gaza réalisé par le Premier ministre d’alors, Ariel Sharon. « Aujourd’hui nous revenons ici avec la décision de rétablir la communauté », a déclaré M. Katz, selon un communiqué de ses services.

« C’est (…) un message clair (au président français Emmanuel) Macron et à ses amis: ils reconnaîtront un Etat palestinien sur le papier, et nous construirons ici l’Etat juif israélien sur le terrain », a ajouté M. Katz: « Le papier sera jeté à la poubelle de l’histoire et l’Etat d’Israël prospérera et fleurira. »