« On Becoming a Guinea Fowl » remporte le prix du long métrage du ZFF

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La comédie « On Becoming a Guinea Fowl » de la réalisatrice Rungano Nyoni a remporté samedi le Prix du long métrage du Zurich Film Festival. Le deuxième grand prix a été décerné à Shiori Ito pour son documentaire « Black Box Diaries » sur la violence sexuelle au Japon.

« Dès la première minute du film, nous sommes catapultés dans un monde qui a été filmé de manière spectaculaire, avec une musique incroyable, un design sonore exquis et des performances d’acteurs qui nous ont coupé le souffle », a déclaré le jury composé de cinq personnes au sujet de sa décision de décerner un Oeil d’or à Rungano Nyoni, a annoncé le Zurich Film Festival (ZFF). Le jury pense en outre que la réalisatrice zambienne va conquérir Hollywood.

Le 2e Prix revient à la réalisatrice japonaise Shiori Ito. « Nous avons été subjugués par sa résilience, sa franchise et son courage d’être vulnérable », déclaré le jury à propos du documentaire. Avec son « montage minutieux », le film se déploie comme « une œuvre à la fois sensible et pleine de tension ». Le film a également reçu le prix du public.