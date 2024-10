« Oui », Harris juge que Trump est un fasciste

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Kamala Harris a affirmé mercredi que « oui », son rival républicain Donald Trump était un fasciste, à moins de deux semaines d’une élection aussi tendue qu’acrimonieuse entre les deux candidats à la Maison Blanche.

« Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste? », lui a demandé un journaliste de la chaîne CNN lors d’une réunion publique avec des électeurs, en Pennsylvanie.

« Oui, je le pense », a répondu la vice-présidente et candidate démocrate à l’élection du 5 novembre.

Cette question lui a été posée en référence cette semaine aux propos de l’ancien chef de cabinet du républicain à la Maison Blanche.

Selon ce dernier, John Kelly, qui a estimé que Donald Trump répondait à la définition d’un fasciste, l’ex-président aurait dit que le dictateur nazi avait « fait de bonnes choses ».

Sur un ton très dramatique et lors d’une courte allocution à Washington mercredi, Kamala Harris avait déjà estimé que Donald Trump était « de plus en plus déséquilibré » et à la recherche d’un « pouvoir absolu ».

« Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler », a déclaré la vice-présidente.

Le candidat républicain qualifie lui aussi son opposante de « fasciste », mais aussi de « marxiste » et de « communiste ».

Le ton se durcit

Kamala Harris, qui n’a cessé de durcir le ton ces derniers jours à propos de son rival, livrera à une semaine d’une des élections les plus indécises de l’histoire américaine, un « réquisitoire final » contre Donald Trump mardi à Washington, à l’endroit même où l’ancien président avait harangué ses partisans juste avant qu’ils n’attaquent le Capitole le 6 janvier 2021.

La vice-présidente et candidate démocrate veut à cette occasion établir un fort contraste entre sa vision et celle de son rival républicain, marquée selon elle par le chaos et la division, a fait savoir mercredi sa campagne.