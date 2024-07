“Sabotage” sur le réseau ferroviaire français, à quelques heures des JO

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) Du “sabotage” à quelques heures de l’ouverture des JO, qui va affecter 800’000 voyageurs: la SNCF a subi dans la nuit de jeudi à vendredi une “attaque massive” pour “paralyser” son réseau TGV, perturbant fortement et pour “tout le week-end” la circulation des trains.

La compagnie ferroviaire française a “été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV (lignes à grande vitesse) Atlantique, Nord et Est”, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. “Des incendies volontaires” ont notamment été déclenchés pour endommager (ses) installations, a-t-il précisé.

En conséquence, la circulation des TGV sur ces trois axes est “très perturbée”. Il n’y aura “aucune circulation” jusqu’à 13h00 à partir de la gare parisienne de Montparnasse, qui dessert l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, a annoncé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

Sur les axes Nord et Est, les trains circulent avec une heure et demie à deux heures de retard “sur l’ensemble de ces deux lignes”, a-t-il ajouté, indiquant que les plans de transports seraient “améliorés pas à pas”. La ligne de TGV Sud-Est n’est en revanche “pas touchée”, a précisé le groupe.

Un “acte criminel”

Des équipes de SNCF Réseau “sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations”, mais cette “situation devrait durer au moins tout le week-end le temps d’effectuer les réparations”, selon l’opérateur. Elle va affecter quelque 250’000 personnes pour la journée de vendredi, et 800’000 sur l’ensemble du week-end.

Cette attaque survient à quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, mais aussi avant un week-end de grand chassé-croisé estival de vacanciers, entre “juillettistes” et “aoûtiens”.

“C’est une attaque massive d’ampleur pour paralyser le réseau LGV”, a déploré la SNCF. Dénonçant un “acte criminel scandaleux”, le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete a de son côté “condamné fermement ces agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français”.

“C’est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour le Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux!”, s’est de son côté indignée la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera.

Lieux choisis avec soin

Selon M. Vergriete, “tout nous indique aujourd’hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte”, a souligné Patrice Vergriete. Une tentative a été déjouée sur l’axe sud-est, avec des “camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, “des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place”.

Les actes de sabotage se sont produits “à chaque fois à proximité d’une bifurcation de la ligne à grande vitesse, a déclaré Matthieu Chabanel PDG de SNCF Réseau. “Les lieux ont été choisis particulièrement pour avoir des conséquences plus lourdes puisque avec un incendie en fait, on prive à chaque fois deux branches du réseau”, a expliqué Jean-Pierre Farandou.

Il s’agit “d’incendies volontaires dans des canalisations où passent beaucoup de câbles qui servent à la signalisation dans les postes”, a-t-il ajouté.

“Nos services de renseignement et nos forces de l’ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels”, a affirmé le premier ministre Gabriel Attal sur X.

Selon une source sécuritaire, le mode opératoire, des incendies volontaires sur des installations, ressemble à celui utilisé par l’ultragauche par le passé.

Pas d’impact sur la Suisse

Les trains Eurostar reliant Paris à Londres et Bruxelles sont également affectés. Plusieurs trains sont “annulés” vendredi, a indiqué la compagnie. Et “tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont déviés via la ligne classique aujourd’hui” et circuleront donc à une vitesse réduite, ce qui “prolonge la durée du trajet d’environ une heure et demie”.

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF indiquent pour leur part qu’actuellement la perturbation en France n’a pas de conséquences pour le trafic des trains de la Suisse vers la France.

Côté aérien, aucune perturbation n’était à prévoir, a indiqué la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).