Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Que faisiez-vous dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969? Marc-André Miserez 12. juillet 2019 - 06:36 Il y a 50 ans, deux Américains marchaient sur la Lune. Un milliard de Terriens les suivaient derrière leur poste de télévision. Et vous? Racontez-nous comment vous avez vécu cette première, ou – si vous avez moins de 50 ans – comment vos parents vous l’ont raconté. Juillet 1969: l’hémisphère nord de la Terre est encore divisé en deux blocs rivaux, prêts à en venir aux mains, tandis que les anciennes colonies du sud, pudiquement rebaptisée «tiers monde», cherchent leur voie. Le Canada devient officiellement un pays bilingue et en France, la SFIO se mue en Parti socialiste. Le président Richard Nixon avertit que les peuples victimes d’une agression communiste non nucléaire devront d’abord se défendre eux-mêmes, sans l’aide directe des soldats américains. Il va bientôt amorcer le désengagement du Vietnam, la «sale petit guerre» contre laquelle les «enfants fleuris» manifestent depuis deux ans. Le mois suivant, le mouvement hippie connaîtra son apogée à Woodstock, durant «trois jours de paix et de musique». Ce 20 juillet, l’Oncle Sam gagne la course à la Lune contre l’Union soviétique, qui l’aura talonné et souvent précédé dans l’espace. Et vous, où étiez-vous pendant qu’Armstrong et Aldrin gambadaient sur la Lune? Faisiez-vous partie du bon milliard de Terriens qui suivaient ce «bond de géant pour l’humanité» derrière un petit écran – qui à l’époque méritait bien son nom? Racontez-vous vos souvenirs dans les commentaires. Et si vous faites partie de ceux qui doutent que cela soit jamais arrivé, voici le réponse de Charlie Duke, le plus jeune homme ayant marché sur la Lune, lors de la mission Apollo 16.