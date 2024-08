528 millions pour des travaux de rénovation énergétique en 2023

(Keystone-ATS) Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons a enregistré en 2023 une année record, avec près de 528 millions de subventions versés. Ce montant est le plus élevé depuis la création du programme et représente une progression de 25% par rapport à 2022.

C’est la quatrième fois consécutive que ce programme enregistre un record, précise mardi l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Pour 2023, les mesures mises en œuvre grâce aux subventions réduisent la consommation d’énergie du parc immobilier suisse de 11,2 milliards de kilowattheures pendant sa durée de vie et les émissions de CO2 d’environ 3,4 millions de tonnes.

Le remplacement des systèmes de chauffage utilisant les énergies fossiles ou une alimentation électrique existants s’est avéré particulièrement efficace à ce sujet.

Près de 27’000 chauffages remplacés

La plus grande partie des subventions, 216 millions de francs, a été allouée à des installations techniques du bâtiment (+55% par rapport à l’année précédente). 26’560 chauffages au mazout, au gaz ou à l’électricité (2022: 17’000) ont été remplacés, dont 87% par des pompes à chaleur.

Les projets d’isolation thermique ont reçu 139 millions. Enfin, 24,6 millions ont été versés pour 389 nouvelles constructions hautement efficaces et conformes au standard Minergie-P ou CECB A/A.

Prix de l’énergie source de motivation

La sécurité de l’approvisionnement et les économies d’énergie ont continué de préoccuper la société et le grand public, note l’OFEN. Les prix élevés de l’énergie ces dernières années ont entraîné une augmentation des rénovations de systèmes de chauffage.

En outre, les cantons ont augmenté leurs budgets de subventionnement ainsi que, parfois, le montant de leurs subventions. Cette situation a augmenté la demande.

Enfin, le programme a eu de nouveau un effet positif sur l’emploi en 2023, avec 3’000 équivalents plein temps et environ 150 millions de francs de création de valeur ajoutée dans le pays.

Engagements pour les 5 prochaines années

En plus des versements, les engagements de subventions pour les mesures énergétiques qui seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines années ont presque atteint, avec 587 millions, le record de 2022 (592 millions). Cela représente près de la totalité des fonds disponibles, tous cantons confondus.

La majeure partie des engagements (235 millions) ont concerné des projets d’installations techniques du bâtiment. Ils seront mis en œuvre dans les années à venir. Ces fonds ont pour but de remplacer environ 26’500 chauffages. 114 millions ont en outre été engagés dans des rénovations de systèmes.

Pour 2024

Pour 2024, en plus des moyens cantonaux se montant à 271 millions (+22% par rapport à 2023), la Confédération a versé aux cantons 336 millions issus de l’affectation partielle à la finalité du CO2 sous la forme de contributions globales. Six cent sept millions au total seront disponibles pour des mesures de réduction de la consommation d’énergie ou des émissions de CO2.

En disant oui à la loi sur le climat et l’innovation le 18 juin 2023, la Suisse s’est engagée à devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Dans le cadre de la loi, un programme d’impulsion de 150 à 200 millions de francs par an est mis en œuvre pour remplacer les grandes installations de production de chaleur et agir dans le domaine de l’efficacité énergétique. Ces subventions seront versées en plus à partir de 2025 et limitées à dix ans.