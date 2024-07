Affaire Mike à Renens: le calme avant le verdict

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La lecture du verdict dans le procès en appel de six policiers lausannois a débuté dans le calme lundi en début d’après-midi à Renens (VD). Les agents sont prévenus d’homicide par négligence et d’abus d’autorité dans l’affaire de la mort de Mike Ben Peter en 2018.

Plus d’une centaine de personnes ont fait le déplacement à Renens. Environ septante d’entre elles ont pris place dans la salle d’audience cantonale pour soutenir la famille de la victime, sa veuve et son frère notamment, ainsi que les six prévenus.

A l’extérieur, des membres du collectif Kiboko ont déployé des banderoles, soulignant qu'”en Suisse aussi, la police tue” et demandant justice pour Mike, Lamin, Hervé, Nzoy, tués selon eux par la police.

Proportionnalité

Après trois jours d’audience dans une salle pleine à craquer la semaine dernière, les trois juges de la Cour d’appel du Tribunal cantonal doivent déterminer si les six agents de la Police municipale lausannoise ont réagi de façon proportionnée ou non. Ils avaient interpellé Mike Ben Peter lors d’un contrôle anti-drogue musclé le 28 février 2018, à proximité de la gare de Lausanne. Sont-ils coupables d’homicide par négligence et/ou d’abus d’autorité?

En première instance, en juin 2023, les six agents avaient été acquittés du chef d’accusation d’homicide par négligence, que le Ministère public avait finalement lui-même laissé tomber. La qualification juridique d’abus d’autorité a, elle, été rajoutée par la Cour d’appel la semaine dernière au premier jour d’audience, à la suite d’une réquisition de l’avocat de la famille de la victime.

La lecture de ce jugement avait suscité de vives réactions, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’audience de Longemalle. Plusieurs personnes avaient notamment envahi le hall du tribunal pour crier leur colère et conspuer la police, dans une scène rarement vue dans un procès en Suisse.