Alerte canicule pour le Tessin dès dimanche

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Sud des Alpes, en particulier le Tessin, est menacé par la canicule. De dimanche à jeudi au moins, des températures maximales de 31 à 34 degrés y sont attendues en plaine, selon MétéoSuisse. En Valais, le risque d’incendie de forêt est par ailleurs important.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) a émis une alerte de degré 3 (danger marqué) pour les régions de Basso Moesano, Bellinzonese, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera et Verzasca.

L’office met en garde contre un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique en raison de la chaleur au sud des Alpes. Il recommande de boire régulièrement et au moins 1,5 litre de liquide, si possible non sucré, par jour. Il convient également de se protéger du rayonnement solaire direct, peut-on lire sur le site Internet de MétéoSuisse.

Voitures surchauffées

Les bâtiments devraient être bien aérés avant la période de chaleur, en particulier la nuit et tôt le matin. Les efforts physiques sont à éviter et il faut compenser la perte de sel pendant ou après les activités sportives. Les personnes ou les animaux ne doivent en aucun cas être laissés dans une voiture.

Selon MétéoSuisse, les seuils de canicule n’ont pas encore été franchis pour le nord des Alpes, ce qui devrait changer dans le courant de la semaine prochaine.

En Valais, le canton a appelé vendredi à la prudence et au respect des mesures de prévention des incendies de forêts. “Les températures estivales de ces derniers jours ainsi que l’absence de précipitations à venir contribuent à une rapide augmentation du danger d’incendie”, a-t-il écrit dans un communiqué.