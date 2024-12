Amherd et von der Leyen saluent la fin des négociations Suisse – UE

Keystone-SDA

L'aboutissement des négociations est un "jalon pour la stabilisation et le développement des relations entre la Suisse et l'UE", a annoncé la présidente de la Confédération Viola Amherd. A ses côtés, Ursula von der Leyen a salué un "accord historique".

(Keystone-ATS) Pour Mme Ahmerd, c’est un pas commun pour la voie bilatérale. » « La solution trouvée est dans l’intérêt des deux parties », a-t-elle ajouté vendredi lors d’un point de presse avec la présidente de la Commission européenne. Des relations stables sont un bien important. Elles contribuent à la consolidation de l’ensemble du continent, surtout dans les conditions actuelles.

Dans un contexte politique difficile, « c’est un signal fort que la Suisse et l’UE aient pu s’entendre », a poursuivi la présidente. Cette journée lance également le débat politique. Ce processus prend du temps et n’est pas toujours facile. « Mais il est légitime. »

Une nécessité

« Nous donnons des réponses communes à des réalités globales auxquelles nous sommes tous confrontés », a renchéri Mme von der Leyen. Dans un contexte de hautes tensions, des partenariats forts comme celui entre Berne et Bruxelles ne constituent pas seulement un avantage, mais une nécessité.

L’accord élève la collaboration à un nouveau niveau, permettant d’atteindre son plein potentiel. Les négociations intenses ont permis de trouver l’équilibre entre les intérêts de Berne et ceux de Bruxelles, a poursuivi Mme von der Leyen.

Et de citer l’accès au marché européen, les transports aériens et terrestres ou encore l’énergie. « Cela crée de la sécurité pour les entreprises, et les consommateurs des deux côtés ».

Ursula von der Leyen s’est en particulier félicitée d’une bonne nouvelle : l’activation complète de l’arrangement transitoire dans le domaine de la recherche et de l’innovation est prévue à partir du 1er janvier 2025, ce qui permettra aux acteurs en Suisse d’accéder à presque tous les appels d’offres d’Horizon Europe, du programme Euratom et du programme Digital Europe.