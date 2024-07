Armasuisse et le DDPS souhaitent s’équiper de drones suisses

(Keystone-ATS) L’Office fédéral de l’armement (Armasuisse), les représentants de l’industrie et le Département de la défense veulent développer leurs propres drones. Ces appareils pourraient assurer des missions d’attaque et de reconnaissance, indique Armasuisse.

La Suisse doit, dans un proche avenir, pouvoir utiliser un plus grand nombre de drones différents afin de faire face aux menaces, écrit l’office mardi dans un communiqué. Cette démarche s’inscrit dans la vision 2030 de l’armée.

Armasuisse et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) se sont réunis avec les représentants de l’industrie afin d’impliquer dès le début les partenaires dans la discussion sur le développement des drones, indique Armasuisse.

Les modalités de livraison ainsi que les éventuels tests et formations ont notamment été discutés. Le but est ainsi de réduire les dépendances et difficultés d’approvisionnement vis-à-vis de l’étranger.

Une task force “Drones” a été créée en juin “au regard des conflits internationaux persistants et des risques croissants pour la sécurité”, peut-on lire. Les premiers tests avec des drones développés de manière autonome sont prévus à partir de 2025 avec la troupe.