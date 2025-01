Assassinat à Genève: le MPC requiert 20 ans contre l’auteur présumé

Keystone-SDA

Le procureur fédéral a requis mercredi une peine de 20 ans contre l'auteur présumé de l'assassinat d'un diplomate égyptien à Genève en 1995. Ce vendeur de voitures répond aussi de viols, séquestrations, menaces, escroquerie et gestion déloyale, notamment.

1 minute

(Keystone-ATS) Le magistrat a estimé que l’infraction d’assassinat était réalisée dans le cas du prévenu, un double national italo-ivoirien. Pour cette seule accusation, une peine de 17 ans devrait être prononcée, mais la condamnation doit être portée à 20 ans, le maximum prévu pour l’assassinat, en raison des autres infractions qui sont reprochées. L’expulsion de l’accusé est également préconisée.

En revanche, le procureur a estimé que les conditions d’un internement ne sont pas réunies. Il n’y a en effet pas de danger qualifié de commission d’un nouvel homicide. De même, les conditions d’un traitement thérapeutique ne sont pas réalisées non plus, dès lors que l’efficacité n’est pas démontrée en l’espèce et que l’intéressé n’est pas prêt à s’y soumettre.