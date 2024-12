Attentat à la voiture bélier à Magdebourg: deux morts et plus de 60 blessés

Keystone-SDA

Une voiture a percuté la foule d'un marché de Noël vendredi dans la ville allemande de Magdebourg, faisant deux morts et des dizaines de blessés. Les autorités locales soupçonnent un "attentat", huit ans tout juste après un acte similaire à Berlin.

4 minutes

(Keystone-ATS) Le suspect présumé de l’attaque a arrêté sur les lieux. « Il s’agit d’un homme originaire d’Arabie Saoudite qui exerce comme médecin ici » dans le Land de Saxe-Anhalt, a indiqué le chef du gouvernement régional, Reiner Haseloff, précisant qu’il avait « agi seul ».

Le bilan provisoire de cet attentat a été en parallèle relevé à deux morts et 68 blessés, dont quinze graves. Les autres ont subi des blessures de gravité qualifiées de « moyenne » ou « légère », a affirmé la mairie, en précisant « qu’une voiture a foncé à grande vitesse sur la foule présente sur le marché de Noël ».

« Un événement terrible »

Le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé que les événements survenus dans cette ville laissaient « présager le pire ».

Le ministère régional de l’Intérieur a également indiqué à l’AFP partir du principe qu’il s’agissait « d’un attentat ». « Il s’agit d’un événement terrible, dans les jours précédant Noël », a déclaré à la chaîne de télévision publique MDR le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff.

La police de cette ville d’environ 250’000 habitants, capitale du land de Saxe-Anhalt, parle d’une « importante intervention » en cours sur le marché de Noël, selon un message sur X.

Appel à la vigilance

La chaîne de télévision NTV a montré de nombreuses ambulances et camions de pompiers sur le site, des blessés transportés d’urgence vers les hôpitaux et des secouristes en train d’installer des dispositifs d’aide aux victimes.

La ministre de l’intérieur Nancy Faeser, avait récemment appelé la population à être vigilante sur les marchés de Noël, sans faire état de menaces spécifiques. Les marchés de Noël sont une « cible idéologiquement appropriée pour les personnes motivées par l’islamisme », selon les services de renseignement.

Un précédent à Berlin

L’Allemagne a déjà connu une attaque sanglante au camion-bélier contre un marché de Noël en décembre 2016 en plein centre de Berlin. Revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), elle avait fait 12 morts et plus de 60 blessés.

Plusieurs attentats ou projets d’attentat à motivation islamiste, et impliquant des ressortissants étrangers, ont choqué le pays ces derniers mois. Fin août, une attaque au couteau commise par un Syrien et revendiquée par l’EI a fait trois morts et plusieurs blessés lors d’une fête à Solingen (ouest).

En juin, une autre attaque au couteau, imputée à un Afghan lors d’un rassemblement anti-islam à Mannheim, a fait un mort, un policier qui s’était interposé. En septembre, un Syrien de 27 ans soupçonné de liens avec l’islam radical a été arrêté pour avoir préparé une attaque à la machette ciblant des soldats allemands en Bavière.

Et récemment, trois jeunes djihadistes présumés soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés dans le sud-ouest de l’Allemagne, ont annoncé mardi le parquet fédéral et la police.

Parmi eux, deux frères germano-libanais, âgés de 15 et 20 ans, sont suspectés d’avoir « préparé concrètement un attentat » motivé par une « profonde sympathie pour le groupe terroriste Etat islamique », indiquent ces sources dans un communiqué.

Depuis l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, les autorités allemandes ont accru leur vigilance face la menace islamiste et la résurgence de l’antisémitisme, comme de nombreux pays dans le monde.